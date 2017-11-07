В Генштабе рассказали о современном вооружении и технике российской армии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Более 10 тысяч современных образцов вооружения и военной техники поступило в Сухопутные войска за последние пять лет, на новый ОТРК "Искандер-М" перевооружены 10 ракетных бригад, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Всего в Сухопутные войска за эти годы поступило более 10 тысяч современных образцов вооружения и техники. На оснащение Сухопутных войск поставлено 3 тысячи танков и боевых бронированных машин. Десять ракетных бригад перевооружены на новый оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", который способен осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет", — заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

По его словам, на модернизированные артиллерийские системы переоснащены одна артиллерийская бригада, 14 дивизионов, 4 батареи ствольной и реактивной артиллерии ("Мста-СМ", "Торнадо-Г"), войсковая ПВО получила 1 тысячу 200 зенитных ракетных комплексов и систем.

"Завершается разработка перспективного вооружения на унифицированных платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг", а также самоходных гаубиц "Коалиция-СВ", — сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что комплект боевой экипировки "Ратник-2", обеспечивающий высокий уровень защиты личного состава, уже разработан и поставляется в войска — им оснащено 35 общевойсковых соединений.

Кроме того, ведется разработка перспективного комплекта "Ратник-3" с повышенными защитными характеристиками, добавил Герасимов.

Он заявил, что "за 5 лет исправность парка техники в Сухопутных войсках доведена до уровня 98%. Более 33 тысяч единиц вооружения и техники за этот период отремонтированы и обслужены на базах хранения".

"В целом доля современных вооружений Сухопутных войск возросла с 15 до 44,7%. Боевые возможности войск по огневому поражению противника увеличились на 45%, живучесть подразделений — на 30%, а их маневренные возможности возросли в 1,5 раза", — подчеркнул начальник Генштаба.