Число носителей высокоточных крылатых ракет в РФ за 5 лет выросло в 30 раз

МОСКВА. 7 ноя — РИА Новости. Количество носителей высокоточных крылатых ракет в войсках РФ за пять лет увеличилось более чем в 30 раз, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Высокими темпами развиваются силы неядерного сдерживания. За 5 лет совершен прорыв в оснащении Вооруженных сил высокоточным оружием большой дальности", — заявил Герасимов на коллегии Минобороны России.

По его словам, в этот срок были налажены серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом "Калибр", а также начата модернизация самолетов дальней авиации под применение новой крылатой ракеты Х-101.

"В итоге количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз. Сформированы органы управления и специальные подразделения, осуществляющие планирование применения высокоточного оружия большой дальности и подготовку полетных заданий крылатым ракетам всех видов базирования", —сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что были приняты на снабжение программно-аппаратные комплексы планирования, информационного обеспечения и подготовки данных боевого применения. "Это позволило создать полноценные группировки носителей высокоточного оружия, способные применять ракеты по целям на дальности до 4 тысяч километров", — подчеркнул Герасимов.