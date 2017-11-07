МОСКВА. 7 ноя — РИА Новости. Количество носителей высокоточных крылатых ракет в войсках РФ за пять лет увеличилось более чем в 30 раз, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По его словам, в этот срок были налажены серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом "Калибр", а также начата модернизация самолетов дальней авиации под применение новой крылатой ракеты Х-101.
Он отметил, что были приняты на снабжение программно-аппаратные комплексы планирования, информационного обеспечения и подготовки данных боевого применения. "Это позволило создать полноценные группировки носителей высокоточного оружия, способные применять ракеты по целям на дальности до 4 тысяч километров", — подчеркнул Герасимов.