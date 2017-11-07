В Крыму создана самодостаточная группировка войск, заявил Герасимов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая базу ВМФ и дивизию противовоздушной обороны, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО", — заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

По его словам, за пять лет в Южном военном округе сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.

"Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", — сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что за это время группировка Каспийской флотилии была усилена ракетным кораблем "Дагестан" и тремя малыми ракетными кораблями, оснащенных "Калибрами".