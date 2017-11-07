В Генштабе заявили о работе над повышением боевых возможностей ядерных сил

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ и промышленность ведут работу над повышением боевых возможностей морской компоненты Стратегических ядерных сил России, сообщил на заседании коллегии военного ведомства начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками "Борей-Б", — сказал он.

По его словам, морские Стратегические ядерные силы на 82% оснащены современными подлодками, их боевые возможности увеличились на 25%.

"В боевой состав морских Стратегических ядерных сил начали поступать ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения типа "Борей". Это позволило довести долю современных стратегических подводных лодок до 82%", — отметил начальник Генштаба.

Герасимов отметил, что для оснащения этих подлодок за пять лет поставлено 102 баллистические ракеты. "Боевые возможности группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения (РПЛСН) повысились на 25%, возросли скрытность и боевая устойчивость морских Стратегических ядерных сил", — сказал начальник Генштаба.

По его словам, в настоящий момент в стадии строительства находятся пять атомных подводных крейсеров типа "Борей-А": завершающий корабль этой серии "Князь Пожарский" заложен в декабре прошлого года.