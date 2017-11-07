В Генштабе рассказали о системе предупреждения о ракетном нападении

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. За последние пять лет Россия усовершенствовала систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечила перекрытие зон обзора воздушного пространства, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В рамках развития ВКС одним из приоритетных направлений стало совершенствование системы предупреждения о ракетном нападении. Начиная с 2012 года, в эксплуатацию вводятся современные радиолокационные станции высокой заводской готовности типа "Воронеж", ведется модернизация действующих станций "Дарьял", "Днепр" и "Волга", — заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

По его словам, в результате "ликвидированы разрывы радиолокационного поля на севере и юге страны и обеспечено перекрытие зон обзора воздушного пространства".

"На всех стратегических воздушно-космических направлениях обеспечивается обнаружение баллистических ракет на любых траекториях полета", — подчеркнул начальник Генштаба.

Он отметил, что воздушно-космическая оборона страны выведена на новую качественную ступень.

"Ее основу составили Воздушно-космические силы, созданные в 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны. Тем самым была обеспечена единая ответственность за организацию воздушно-космической обороны, строительство и развитие войск и сил, ведущих боевые действия в этой сфере, их подготовку и применение", — сказал Герасимов.