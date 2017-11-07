Боевые возможности ВМФ за пять лет выросли на 30%, заявили в Генштабе

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Военно-морской флот России за пять лет получил более 60 боевых кораблей и 13 дивизионов ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", боевые возможности ВМФ выросли на 30%, сообщил во вторник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В состав ВМФ поступило более 150 кораблей и судов, в том числе свыше 60 боевых кораблей, среди которых 15 носителей высокоточных ракет "Калибр". В береговые войска флотов поставлено 13 дивизионов ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", способных поражать как морские, так и наземные цели", — заявил Герасимов на коллегии Минобороны России.

По его словам, морская авиация за этот период получила более 60 летательных аппаратов.

"Боевой состав Военно-морского флота пополнился многоцелевыми надводными кораблями — корветами и фрегатами, способными поражать наземные и морские цели, а также обеспечивать противовоздушную оборону корабельных соединений", — сказал Герасимов.

Он отметил, что сформировано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря.

"В целом доля современных вооружений Военно-морского флота достигла почти 53%, а его боевые возможности выросли на 30%", — подчеркнул начальник Генштаба.

Он добавил, что все принятые в последние годы решения по разработке и закупке кораблей, летательных аппаратов, береговых ракетных комплексов, совершенствованию системы базирования носят долгосрочный характер — "они заложили прочную основу для дальнейшего наращивания возможностей Военно-морского флота".