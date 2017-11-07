Россия планирует увеличить поставки оружия в Юго-Восточную Азию

БАНГКОК, 7 ноя — РИА Новости. В России ожидают увеличения масштабов военно-технического сотрудничества (ВТС) со странами Юго-Восточной Азии (ЮВА), сообщил РИА Новости во вторник начальник управления внешних связей "Рособоронэкспорта" Виктор Бракунов.

"Тенденция развития ВТС со странами ЮВА благоприятная. Ожидается увеличение масштабов сотрудничества", — сказал начальник управления на выставке Thailand Defense&Security.

По его словам, активнее всего Россия сотрудничает в вопросах поставок военной техники с Вьетнамом, Индонезией и Филиппинами. "Намечаются определенные перспективы" и с Таиландом, отметил Бракунов.

Наиболее востребованной на рынке ЮВА военной техникой он назвал истребители Су-35, учебно-боевые самолеты Як-130, вертолеты марки "Ми", а также танки Т-90С/СК. Военно-морские силы региона интересуются российскими фрегатами, ракетными катерами, подвижными береговыми ракетными комплексами и флотскими БМП-3Ф.

Выставка Thailand Defense&Security проходит с 6 по 9 ноября в Бангкоке.