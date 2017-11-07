Россия претендует на полное покрытие закупок военной техники Таиландом

БАНГКОК, 7 ноя — РИА Новости. Россия намерена участвовать во всех тендерах на закупку военной техники, которые объявил или объявит в будущем Таиланд, сообщил РИА Новости во вторник заместитель гендиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Петухов.

"Российская сторона намерена участвовать во всех тендерах на закупку таиландской стороной продукции военного назначения, в том числе и военно-морской техники", — сказал он на выставке Thailand Defense & Security.

По данным из открытых источников, Советский Союз а впоследствии и Россия поставляли Таиланду военную технику, в том числе военно-транспортные вертолеты Ми-8/17 и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". В сентябре был подписан контракт на поставку Таиланду еще двух Ми-17В-5. В данный момент Россия участвует в тендере на поставку этой азиатской стране ударных вертолетов с машинами Ми-35М и Ка-52.

Выставка Thailand Defense & Security проходит с 6 по 9 ноября в Бангкоке.