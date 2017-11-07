Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Корабль "Адмирал Пантелеев", большой морского танкер "Борис Бутома" Тихоокеанского флота с неофициальным визитом прибыли в порт Кампонгаон в Камбоджу, сообщил начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с неофициальным визитом прибыл в порт Кампонгаон (Камбоджа)", — сказал Воскресенский.

Визит российских кораблей в Камбоджу продлится до 12 ноября. В первый день запланированы посещения командованием отряда российских кораблей генерального директора порта, губернатора провинции Преахсиануквиль, мэра города Сиануквиль, а также командира военно-морской базы Реам. Сегодня российские корабли посетит чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Дмитрий Цветков.

Российские корабли смогут посмотреть местные жители и военнослужащие вооруженных сил Камбоджи. Также пройдут совместные соревнования российских и камбоджийских моряков, автобусные экскурсии для личного состава ОБК ТОФ по историческим местам провинции Преахсиануквиль.