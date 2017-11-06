Глава Крыма заявил, что уже пользуется услугами охраны Росгвардии

ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уже пользуется услугами Росгвардии в части обеспечения безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин предложил наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ, соответствующий законопроект опубликован в понедельник в электронной базе данных Госдумы.

"У меня и так охрана из Росгвардии", — сказал РИА Новости Аксенов.

По его словам, в этой части ситуация для него не изменится.