В Минобороны рассказали, когда на вооружение поступят машины химразведки

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Серийная поставка машин химической и радиационной разведки РХМ-5М в войска начнется в 2018 году, об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В настоящее время первый образец РХМ-5М (машина радиационной химической и биологической разведки) поступил на подконтрольную эксплуатацию в Тульское соединение ВДВ. Серийное производство РХМ-5М и поставка в войска спланирована с 2018 года", — говорится в релизе.

Отмечается, что новый образец оснащен современным автоматическим метеокомплектом, способным определить скорость ветра, его направление, температуру воздуха и почвы, атмосферное давление и степень вертикальной устойчивости воздуха в реальном времени с последующим выводом данных на автоматизированное рабочее место командира машины. Экипаж машины состоит из четырех человек, написано в сообщении.

К тому же, РХМ-5М способна дистанционно обнаружить наличие отравляющих веществ в воздухе, вести радиационную химическую и биологическую разведки маршрутов с последующим нанесением обстановки на электронную карту местности обеспечения передачи данных разведки в автоматизированную систему управления войсками.