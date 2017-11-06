Россия завершила поставку БТР-80 в Бангладеш

БАНГКОК, 6 ноя — РИА Новости. Россия завершила поставку бронетранспортеров БТР-80 для миротворческого контингента ООН в Бангладеш, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-производителя машин "Военно-промышленная компания" (ВПК).
Ранее в ВПК сообщали, что поставки завершатся в 2017 году. В некоторых СМИ появлялась информация о том, что всего будет поставлено 330 машин.
"В Бангладеш поставки завершили", — сказал представитель ВПК на выставке Thailand Defence&security — 2017.
Оборонная выставка Defence&security — 2017 проходит с 6 по 9 ноября в Бангкоке.