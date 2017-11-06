Россия завершила поставку БТР-80 в Бангладеш

БАНГКОК, 6 ноя — РИА Новости. Россия завершила поставку бронетранспортеров БТР-80 для миротворческого контингента ООН в Бангладеш, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-производителя машин "Военно-промышленная компания" (ВПК).

Ранее в ВПК сообщали, что поставки завершатся в 2017 году. В некоторых СМИ появлялась информация о том, что всего будет поставлено 330 машин.

"В Бангладеш поставки завершили", — сказал представитель ВПК на выставке Thailand Defence&security — 2017.

БТР-80 — созданный в начале 80-х годов прошлого века бронетранспортер. Является модернизацией БТР-70 с учетом его применения в Афганской войне. Предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника. На вооружении машины стоит крупнокалиберный (14,5 мм) пулемет КПВТ, пулемет ПКТ калибра 7,62 мм и система пуска дымовых гранат.

Оборонная выставка Defence&security — 2017 проходит с 6 по 9 ноября в Бангкоке.