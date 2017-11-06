Путин предложил наделить Росгвардию полномочиями по охране глав субъектов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ, соответствующий законопроект опубликован в понедельник в электронной базе данных Госдумы.

"Проектом федерального закона предусматривается наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению по решению Президента Российской Федерации безопасности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и иных лиц", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что услуги по обеспечению безопасности высших должностных лиц будут осуществляться на договорной основе. При этом охрана иных лиц будет осуществляться, как правило, на договорной основе.

Добавляется, что официальным представителем президента при рассмотрении проекта закона назначается заместитель директора Росгвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Сергей Лебедев.

Согласно законопроекту, "средства, получаемые войсками национальной гвардии по договорам возмездного оказания услуг, связанных с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц, являются доходами федерального бюджета и зачисляются в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в полном объеме".

Предполагается, что федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.