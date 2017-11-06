На Тихоокеанском флоте появился водолазный катер нового поколения

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Специалисты спасательного отряда Тихоокеанского флота приняли в эксплуатацию водолазный катер нового поколения "СМК-2177", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Воскресенский отметил, что судно разрабатывалось на основе проектов модульных катеров, которые хорошо зарекомендовали себя в период службы на Черноморском, Балтийском флотах и на Каспийской флотилии.
Усовершенствованный катер "СМК-1277" обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью хода, улучшенными условиями обитаемости, более совершенным водолазным комплексом. Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров. Разработка проекта судна велась в Орехова-Зуевском конструкторском бюро "Кампо" в Подмосковье.
Как сообщил Воскресенский, через несколько дней во Владивостоке состоится церемония подъёма флага на новом катере.