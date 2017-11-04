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Безопасность

Взрывной характер. Самые опасные отечественные противотанковые мины

08:0004.11.2017
(обновлено: 08:11 04.11.2017)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкАэромобильный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования Уран-6 во время работы по разминированию жилых кварталов сирийского города АлеппоАэромобильный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования Уран-6 во время работы по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Андрей Станавов. Стальной корпус, по форме напоминающий кухонную кастрюлю, несколько килограммов тротила и нехитрый взрыватель — этого вполне достаточно, чтобы тяжеловооруженную бронированную машину за сотые доли секунды превратить в груду обгорелого бесполезного железа. Самые современные системы динамической и активной защиты новейших танков оказываются бессильны против оружия, придуманного еще в начале прошлого века.

Инженерная бронетехника во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Российские саперы за сутки разминировали 25 гектаров в Дейр-эз-Зоре
На вооружении армий стран мира сегодня стоят десятки модификаций противотанковых мин, начиная от "первобытных" деревянных ящиков со взрывчаткой и заканчивая сложнейшими кумулятивными комплексами, поражающими технику ударным ядром. РИА Новости публикует подборку самых убойных и необычных противотанковых инженерных боеприпасов отечественного производства.

Гроза гусениц

Надежная как швейцарские часы и одновременно простая как солдатский портсигар. Разработанная еще в 1960-х фугасная противотанковая мина ТМ-62М стала родоначальницей целого семейства боеприпасов и до сих пор стоит на вооружении Российской армии. Приплюснутый металлический контейнер округлой формы со смертоносной начинкой закладывается в грунт вручную и срабатывает от нажатия на взрыватель. Для нее есть хитрые взрыватели с кратностью — к примеру, устройство пропускает два катка танка и под третьим взрывается.

© Фото : администрация Главы Республики КарелияМина ТМ-62М
© Фото : администрация Главы Республики Карелия
Мина ТМ-62М

Кумулятивного действия у мины нет, поэтому против хорошо бронированной техники она малоэффективна. Но разрушить несколько гусеничных траков и серьезно повредить катки и балансиры вполне в состоянии. Она считается самой мощной советской противогусеничной миной — 7,5 килограмма тротила. Для массового производства в военное время при дефиците металла разработана модификация ТМ-62Т в тканевом корпусе, пропитанном эпоксидной смолой.

© Фото : администрация Главы Республики КарелияМина ТМ-62М
© Фото : администрация Главы Республики Карелия
Мина ТМ-62М

Из-за несложной процедуры постановки на боевой взвод и отсутствия магнитного взрывателя, реагирующего на автоматы и котелки, Т-62М пользуется особой популярностью у саперов. Ее может заложить даже школьник — достаточно лишь ввинтить взрыватель, установить мину в лунку, снять предохранительную чеку и резко нажать кнопку пускателя. Для маскировки сверху обычно набрасывают грунт или кладут дерн.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевРазминирование местности в Чеченской Республике
© РИА Новости / Саид Царнаев
Разминирование местности в Чеченской Республике

Магнитная "аномалия"

Одна из наиболее современных противотанковых мин — кумулятивно-фугасная ТМ-89, принятая на вооружение Российской армии в 1993-м. Металлическая "таблетка" весом 11,5 килограмма и диаметром 320 миллиметров рассчитана на поражение танка снизу, через днище. Масса взрывчатки — около семи килограммов. Мина настолько мощная, что при подрыве может пробить 200-миллиметровую катаную броню. Для примера: бронелист на днище американского танка М1A2 "Абрамс" в самом защищенном месте имеет толщину всего 80 миллиметров. Для ТМ-89 это практически "картон".

© Фото : портал "Национальная оборона"Противотанковая мина ТМ-89
© Фото : портал "Национальная оборона"
Противотанковая мина ТМ-89

Оригинальный магнитный взрыватель чутко реагирует на возмущения электромагнитного поля и при приближении массивного металлического объекта приводит "адскую машинку" в действие. Вышибной пороховой заряд отбрасывает взрыватель с грунтом в сторону, срабатывают промежуточный детонатор и основной боевой заряд. Образовавшаяся кумулятивная струя пробивает днище машины и уничтожает танк вместе с экипажем.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкРазминирование местности в Чеченской Республике
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Разминирование местности в Чеченской Республике

Если же техника наедет на мину траком и прижмет взрыватель, то мина сдетонирует как обычный фугас. Конечно, такой взрыв не пробьет корпус танка, но уж точно разрушит гусеницу и обездвижит его.

В инженерных войсках эту мину встретили настороженно — саперам показался слишком сложным и неудобным алгоритм ее постановки на боевой взвод в полевых условиях. Кроме того, из-за высокой чувствительности магнитного взрывателя рядом со взведенной миной не советуют находиться в бронежилете или проносить металлические предметы, например автомат.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМероприятия по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Мероприятия по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017

Удар с фланга

Советская мина ТМ-83 существенно отличается от остальных "коллег по цеху" за счет необычной конструкции и принципа действия. Она бьет не в днище, а в борт танка — туда, где бронезащита слабее. Боеприпас устанавливают на маршрутах следования механизированных колонн противника, маскируя на обочинах. Конструктивно он представляет собой металлический цилиндр размерами 455 х 377 миллиметров, внешне смахивающий на армейский прожектор.

© Фото : администрация Главы Республики КарелияМина ТМ-83
© Фото : администрация Главы Республики Карелия
Мина ТМ-83

Контакт с целью мина устанавливает с помощью двух датчиков — сейсмического, который улавливает колебания почвы от движения тяжелой бронетехники, и инфракрасного. Второй состоит из излучателя ИК-диапазона, приемника и зеркала, которое монтируют с противоположной стороны дороги. Если сейсмодатчик только идентифицирует цель по массе и "снимает предохранитель", то прерывание невидимых лучей корпусом машины замыкает цепь взрывателя и вызывает мгновенный подрыв. ТМ-83 также можно активировать с дистанционного пульта из засады.

© AP Photo / Sergei GritsТанк, уничтоженный в составе колонны украинской армии возле села Новокатериновка
© AP Photo / Sergei Grits
Танк, уничтоженный в составе колонны украинской армии возле села Новокатериновка

Сдержать чудовищную энергию ударного ядра часто не в силах даже противокумулятивные экраны, которыми обвешивают современные танки. Стомиллиметровая броня на дальности до 50 метров рвется как пергамент. Заброневое действие мины провоцирует ураган острых осколков стали, не оставляющий экипажу ни малейшего шанса на спасение.

Минный град

На войне бывает так, что вражеские танки идут непрерывной лавиной и времени на установку мощных и сложных мин не остается. Тут уже стоит задача не столько уничтожить, сколько приостановить бронированный поток, не дав ему прорваться в тылы и разгромить стратегические объекты. Как раз для подобных случаев и были разработаны советские противогусеничные полиэтиленовые мины ПТМ-1.

© Фото : администрация Главы Республики КарелияМина ПТМ1-Г
© Фото : администрация Главы Республики Карелия
Мина ПТМ1-Г

Хотя мощность этих кассетных устройств относительно невелика, они берут не качеством,  но количеством. "Кассетками" можно быстро засеять огромные пространства на пути врага и застопорить наступление. Взрывы ПТМ-1 повреждают гусеницы танков, на ремонт которых в поле требуется время. Кроме того, неподвижные танки — отличные мишени для артиллерии и авиации.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРеактивная артиллерийская батарея системы залпового огня БМ-27 "Ураган"
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня БМ-27 "Ураган"

Способов минирования с помощью ПТМ-1 несколько, все дистанционные. Для больших площадей очень хороша 220-миллиметровая реактивная система залпового огня "Ураган". Одна ракета 9М27К2 вмещает 24 мины. Таким образом установка с 16-ю направляющими одним залпом может забросить 384 мины на дальность до 35 километров и сделать непроходимым для танков участок местности площадью в 150 гектаров.

Работает ПТМ-1 довольно просто. Приблизительно через минуту после приземления полуторакилограммовое устройство автоматически ставится на боевой взвод и ждет своего часа. Взрыватель срабатывает от надавливания на мягкий полиэтиленовый корпус и подрывает основной заряд, вышибающий из гусеницы один-два трака. Как правило, этого достаточно, чтобы танк "разулся" и встал. Интересно, что колесный БТР такая мина не остановит — машина потеряет одно колесо из восьми и продолжит движение.

© Фото : предоставлено МЧС ЛНРСаперы ЛНР нашли в поле боевую часть снаряда РСЗО "Ураган"
© Фото : предоставлено МЧС ЛНР
Саперы ЛНР нашли в поле боевую часть снаряда РСЗО "Ураган"

Кассетная противоднищевая

Схожее назначение и способы минирования у противотанковой кумулятивно-фугасной мины ПТМ-3. Только "тройка" весит уже пять килограммов, упакована не в полиэтиленовый, а в стальной корпус и оснащена неконтактным взрывателем. Металлический брусок с вогнутыми кумулятивными выемками на гранях страшен как для гусениц, так и для корпуса боевой машины.

© Фото : администрация Главы Республики КарелияМина ПТМ-3
© Фото : администрация Главы Республики Карелия
Мина ПТМ-3

Система РСЗО "Смерч" способна одним залпом из 12 ракет рассыпать 300 таких боеприпасов на удалении более 100 километров. Когда танк оказывается над миной, срабатывает магнитный датчик — и взрыватель активирует основой боезаряд. Датчик реагирует не только на технику, но и на солдата с автоматом или другими металлическими предметами.

В боевом положении ПТМ-3 "дежурит" в течение 8-24 часов, после чего самоликвидируется. Что интересно, извлечь или обезвредить ее невозможно. Для этого, кроме магнитного, есть дополнительный взрыватель, реагирующий на изменение положения корпуса мины в пространстве. Грубо говоря, боеприпас взорвется, если его просто шевельнуть.

© РИА Новости / Андрей АлександровПерейти в фотобанкБоевой пуск реактивных систем залпового огня "Смерч" на полигоне под Барановичами
© РИА Новости / Андрей Александров
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Боевой пуск реактивных систем залпового огня "Смерч" на полигоне под Барановичами

На смену ПТМ-3 в 1990-х пришла более совершенная ПТМ-4, начинка которой уже посложнее: имеется даже программируемое устройство самоликвидации. Кроме того, после отделения от кассеты или снаряда РСЗО эта мина стабилизируется в полете и приземляется так, чтобы кумулятивная выемка "смотрела" четко вверх. Мощный заряд ПТМ-4 способен пробить днище любого современного танка и поразить экипаж.

© AFP 2017 / Andrey BorodulinСгоревший танк на улице Углегорска
© AFP 2017 / Andrey Borodulin
Сгоревший танк на улице Углегорска

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