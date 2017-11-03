Удар "Ярса": зачем Россия перевооружается на твердотопливные боевые ракеты

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Андрей Станавов. До шести термоядерных боевых блоков по 300 килотонн каждый, сопоставимая с диаметром Земли дальность и точность, позволяющая уложить заряды в круг радиусом 150 метров, — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) продолжают перевооружаться на новейший комплекс с МБР РС-24 "Ярс". В частности, Глуховская дивизия в Западной Сибири перейдет на новые ракеты уже до конца 2017-го, сообщил командир соединения гвардии генерал-майор Павел Бурков в пятницу.

Вечный спор

Он отметил, что проблем с освоением РС-24 в Глуховской дивизии нет, так как именно там комплексы проходили государственные испытания, и представители ОПК успели поднатаскать личный состав. "Ярсы" поступают в Тагильское, Новосибирское и Козельское ракетные соединения. О том, почему в обновлении сил ядерного сдерживания России твердотопливным ракетам наземного базирования отводится особая роль, — в материале РИА Новости.

Если заглянуть в историю развития баллистических ракет, то СССР еще с 1950-х ударился в создание двигателей на жидком топливе, задвинув твердотопливные. США, напротив, бросили все силы на твердое топливо и достигли в этом серьезных успехов, существенно опередив советских ученых.

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Наработанные технологии успешно применялись американцами даже в гражданской космонавтике, в частности, твердотопливные боковые ускорители использовались в программе Space Shuttle и выдавали более 80 процентов стартовой тяги. Если говорить упрощенно, РДТТ (ракетный двигатель твердого топлива) представляет собой сухую цилиндрическую шашку с узким каналом по всей длине, в котором и запускается процесс горения. Герметичных баков с горючим и окислителем, систем клапанов и турбонасосных агрегатов в нем нет.

Упущенное Советский Союз наверстал лишь в конце 1980-х, создав твердотопливную трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету РТ-23УТТХ (по классификации НАТО — "Скальпель") для боевого железнодорожного ракетного комплекса. По боевым характеристикам она не только не уступала, но и превосходила американские МБР.

Твердое решение

Количество твердотопливных носителей ядерного оружия в советских войсках стало расти в 1980-х. По открытым данным, если в 1980 году на них стояло менее одного процента боезарядов, то к началу 1990-х на твердое топливо перевели уже треть всего арсенала. США начали вооружаться "твердыми" ракетами еще в 1960-х и придерживаются этой политики до сих пор.

Споры профильных КБ о преимуществах и недостатках "твердых" и "жидких" ракет продолжаются, и к единому мнению так никто и не пришел. Однако у первых есть несколько неоспоримых преимуществ, в том числе с точки зрения боевых возможностей.

Во-первых, несравнимая с "жидкими" ракетами динамика набора скорости и высоты, что существенно сокращает длительность так называемого активного участка (с работой двигателей) и снижает вероятность перехвата средствами противоракетной обороны. Если учесть темпы развития системы глобальной ПРО США — это ценное качество, прямо влияющее на живучесть ракеты.

Во-вторых, за счет отсутствия подвижных агрегатов и трубопроводов твердотопливный ракетный двигатель гораздо проще в изготовлении и надежнее, чем жидкостный. Для достижения максимальной реактивной тяги в нем не нужны системы автоматического управления, учитывающие сотни параметров, а достаточно лишь правильно подобрать состав горючей смеси и "поиграть" с формой сопла и камеры сгорания.

В-третьих, твердотопливные ракеты обычно легче и компактнее 100-тонных жидкостных "монстров", их удобнее транспортировать, хранить и маскировать от спутников разведки. Кроме того, выше шансы, что "твердая" МБР в силу простоты своей конструкции "выживет" при ядерном ударе противника по району базирования и сможет "больно" ударить в ответ.

Роль "Ярса"

Сейчас российские РВСН вооружены ракетными комплексами пяти видов: РС-20М "Воевода", РС-18А, РС-12М "Тополь", РС-12М2 "Тополь-М" и РС-24 "Ярс". Интересно, что твердотопливный "Ярс" американское издание Business Insider вместе с перспективной тяжелой МБР РС-28 "Сармат" на жидком топливе включило в список самых смертоносных российских вооружений.

МБР PC-24 с разделяющимися головными частями (типа MIRV) разработана Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. В сентябре 2017-го проведен очередной успешный испытательный пуск шахтной версии "Ярса" с космодрома Плесецк, в результате которого боевые блоки "приземлились" в расчетном районе камчатского полигона Кура. Именно "Ярс" вместе с "Сарматом" и "Тополем-М" в ближайшем будущем станет основой наземной составляющей ядерной триады России.

На "Ярсы" Россия делает сегодня ключевую ставку. Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин ранее заявил журналистам, что эти комплексы с разделяющимися блоками индивидуального наведения могут помочь России частично противостоять американской политике "возвратного потенциала". Напомним, она заключается в сокращении ядерного потенциала не уничтожением составных частей МБР и боеголовок, а складированием.

"Можно нагрузить побольше ракеты типа "Ярс", доведя их оснащенность до шести боезарядов. Кроме того, можно оснастить носители "Синева" более легкими блоками, а также начинать производить больше ракет. Но это все равно несопоставимо с имеющимися у США возможностями", — признал Дворкин.

Эксперт привел в пример американскую ракету типа "Минитмэн-3", которая может нести вместо одного боезаряда три. А на "Трайдент-Т5" вместо четырех можно установить либо восемь мощных блоков, либо 12 слабых боезарядов.