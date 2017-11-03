РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Удар "Ярса": зачем Россия перевооружается на твердотопливные боевые ракеты

19:4803.11.2017
0120
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРакетный комплекс ЯрсРакетный комплекс Ярс
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Андрей Станавов. До шести термоядерных боевых блоков по 300 килотонн каждый, сопоставимая с диаметром Земли дальность и точность, позволяющая уложить заряды в круг радиусом 150 метров, — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) продолжают перевооружаться на новейший комплекс с МБР РС-24 "Ярс". В частности,  Глуховская дивизия в Западной Сибири перейдет на новые ракеты уже до конца 2017-го, сообщил командир соединения гвардии генерал-майор Павел Бурков в пятницу. 

Мобильный ракетный комплекс РС-24 Ярс
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит
Он отметил, что проблем с освоением РС-24 в Глуховской дивизии нет, так как именно там комплексы проходили государственные испытания, и представители ОПК успели поднатаскать личный состав. "Ярсы" поступают в Тагильское, Новосибирское и Козельское ракетные соединения. О том, почему  в обновлении сил ядерного сдерживания России твердотопливным ракетам наземного базирования отводится особая роль, — в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПГРК "Ярс" Новосибирского ракетного соединения перед выходом на маршруты боевого патрулирования
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ПГРК "Ярс" Новосибирского ракетного соединения перед выходом на маршруты боевого патрулирования

Вечный спор

Если заглянуть в историю развития баллистических ракет, то СССР еще с 1950-х ударился в создание двигателей на жидком топливе, задвинув твердотопливные. США, напротив, бросили все силы на твердое топливо и достигли в этом серьезных успехов, существенно опередив советских ученых.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс. Архивное фото
© Фото : пресс-службы Минобороны РФ
Перевооружение Глуховской дивизии на ПГРК "Ярс" завершится в декабре
Наработанные технологии успешно применялись американцами даже в гражданской космонавтике, в частности, твердотопливные боковые ускорители использовались в программе Space Shuttle и выдавали более 80 процентов стартовой тяги. Если говорить упрощенно, РДТТ (ракетный двигатель твердого топлива) представляет собой сухую цилиндрическую шашку с узким каналом по всей длине, в котором и запускается процесс горения. Герметичных баков с горючим и окислителем, систем клапанов и турбонасосных агрегатов в нем нет.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Министерство обороны РФ
Боевой режим для ракетных войск – ролик Минобороны ко Дню РВСН

Упущенное Советский Союз наверстал лишь в конце 1980-х, создав твердотопливную трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету РТ-23УТТХ (по классификации НАТО — "Скальпель") для боевого железнодорожного ракетного комплекса. По боевым характеристикам она не только не уступала, но и превосходила американские МБР.

Твердое решение

Количество твердотопливных носителей ядерного оружия в советских войсках стало расти в 1980-х. По открытым данным, если в 1980 году на них стояло менее одного процента боезарядов, то к началу 1990-х на твердое топливо перевели уже треть всего арсенала. США начали вооружаться "твердыми" ракетами еще в 1960-х и придерживаются этой политики до сих пор.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВоенный парад, посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Военный парад, посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Споры профильных КБ о преимуществах и недостатках "твердых" и "жидких" ракет продолжаются, и к единому мнению так никто и не пришел. Однако у первых есть несколько неоспоримых преимуществ, в том числе с точки зрения боевых возможностей.

Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) Ярс
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Щит для "Ярса": Россия повысит живучесть ракетных комплексов с МБР
Во-первых, несравнимая с "жидкими" ракетами динамика набора скорости и высоты, что существенно сокращает длительность так называемого активного участка (с работой двигателей) и снижает вероятность перехвата средствами противоракетной обороны. Если учесть темпы развития системы глобальной ПРО США — это ценное качество, прямо влияющее на живучесть ракеты.

Во-вторых, за счет отсутствия подвижных агрегатов и трубопроводов твердотопливный ракетный двигатель гораздо проще в изготовлении и надежнее, чем жидкостный. Для достижения максимальной реактивной тяги в нем не нужны системы автоматического управления, учитывающие сотни параметров, а достаточно лишь правильно подобрать состав горючей смеси и "поиграть" с формой сопла и камеры сгорания.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМузей Ракетных войск стратегического назначения в Балабаново
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Музей Ракетных войск стратегического назначения в Балабаново

В-третьих, твердотопливные ракеты обычно легче и компактнее 100-тонных жидкостных "монстров", их удобнее транспортировать, хранить и маскировать от спутников разведки. Кроме того, выше шансы, что "твердая" МБР в силу простоты своей конструкции "выживет" при ядерном ударе противника по району базирования и сможет "больно" ударить в ответ.

Роль "Ярса"

Сейчас российские РВСН вооружены ракетными комплексами пяти видов: РС-20М "Воевода", РС-18А, РС-12М "Тополь", РС-12М2 "Тополь-М" и РС-24 "Ярс". Интересно, что твердотопливный "Ярс" американское издание Business Insider вместе с перспективной тяжелой МБР РС-28 "Сармат" на жидком топливе включило в список самых смертоносных российских вооружений.

Ракетный комплекс Ярс. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Межконтинентальный доставщик: зачем России новая тяжелая ракета
МБР PC-24 с разделяющимися головными частями (типа MIRV) разработана Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. В сентябре 2017-го проведен очередной успешный испытательный пуск шахтной версии "Ярса" с космодрома Плесецк, в результате которого боевые блоки "приземлились" в расчетном районе камчатского полигона Кура. Именно "Ярс" вместе с "Сарматом" и "Тополем-М" в ближайшем будущем станет основой наземной составляющей ядерной триады России.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПодвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс"

На "Ярсы" Россия делает сегодня ключевую ставку. Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин ранее заявил журналистам, что эти комплексы с разделяющимися блоками индивидуального наведения могут помочь России частично противостоять американской политике "возвратного потенциала". Напомним, она заключается в сокращении ядерного потенциала не уничтожением составных частей МБР и боеголовок, а складированием.

"Можно нагрузить побольше ракеты типа "Ярс", доведя их оснащенность до шести боезарядов. Кроме того, можно оснастить носители "Синева" более легкими блоками, а также начинать производить больше ракет. Но это все равно несопоставимо с имеющимися у США возможностями", — признал Дворкин.

Эксперт привел в пример американскую ракету типа "Минитмэн-3", которая может нести вместо одного боезаряда три. А на "Трайдент-Т5" вместо четырех можно установить либо восемь мощных блоков, либо 12 слабых боезарядов.

© Фото : Public domain Пуск из-под воды баллистической ракеты Trident-2
© Фото : Public domain
Пуск из-под воды баллистической ракеты Trident-2
Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена