Делегация Минобороны обсудила в Туркмении планы сотрудничества

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Делегация российского военного ведомства во главе с командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Владимиром Зарудницким во время рабочего визита в Ашхабад провела переговоры с руководящим составом Министерства обороны Туркменистана, сообщил РИА Новости в пятницу помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Делегация Минобороны России во главе с командующим войсками ЦВО Владимиром Зарудницким завершила двухдневный рабочий визит в Ашхабад, в ходе которого состоялись переговоры с руководящим составом министерства обороны Туркменистана. Стороны обсудили военно-политическую обстановку в Центральноазиатском регионе и планы международного военного сотрудничества", — сказал Рощупкин.

Он отметил, что по завершении переговоров российские генералы и офицеры познакомились с организаций учебного процесса в военном институте Минобороны Туркменистана.

"Генерал-полковник Зарудницкий посетил мемориальный комплекс "Халк Хакидаси" ("Народная память"), возложив цветы к монументу "Бакы Шохрат" ("Вечная слава"), посвященному победе в Великой Отечественной войне", — добавил представитель ЦВО.

"Халк Хакидаси", площадь которого достигает 650 тысяч квадратных метров, был открыт в октябре 2014 года. Центром его композиции стал монумент Победы, у подножия которого круглосуточно несет службу почетный караул. В мемориальный ансамбль вошли памятники павшим во время Геоктепинского сражения 1881 года и жертвам Ашхабадского землетрясения 1948 года.