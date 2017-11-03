Рябков обсудил с послом США проблемы, связанные с договором о РСМД

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился в пятницу с послом США в Москве Джоном Хантсманом, обсудил проблемы, связанные с договором о ракетах средней и меньшей дальности, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждалась тематика стратегической стабильности, в частности, проблемы, связанные с Договором о РСМД. Состоялся также обмен мнениями по некоторым другим вопросам, представляющим взаимный интерес", — сообщили в МИД РФ.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО. При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.

По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты — последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.