Медведев назвал приоритетную задачу СНГ

ТАШКЕНТ, 3 ноя – РИА Новости. Противодействие финансированию терроризма остается приоритетом СНГ, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Страны СНГ обмениваются информацией в этой сфере, а компетентные органы, конечно, должны оказывать друг другу поддержку", — сказал Медведев по итогам заседания Совета глав правительств.

Руководители правительств стран содружества сегодня приняли более 10 документов. Среди них — соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек предложил ужесточить уголовную ответственность за сокрытие сведений о диверсантах и террористах. По мнению Бальбека, срок за подобное деяние должен быть соизмерим с наказанием за само преступление — от 10 до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин в июле прошлого года подписал пакет антитеррористических законов, которые ужесточили наказание за терроризм и экстремизм.