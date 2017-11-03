На Черноморском флоте и на Каспии выросла интенсивность учений

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Интенсивность боевых упражнений кораблями Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФл), в том числе артиллерийских и ракетных стрельб, в 2017 году возросла на треть, сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.
"Интенсивность задач корабельных групп более чем в два раза превысила показатель наплаванности надводных кораблей и подводных лодок. В этом году он составил 6100 суток. Соответственно на треть возросла интенсивность выполнения боевых упражнений кораблями, в том числе артиллерийских и ракетных стрельб", — сказал Дворников в интервью официальному печатному органу Минобороны РФ — газете "Красная звезда", опубликованном в номере за пятницу.
Как отметил командующий войсками ЮВО, впервые в ходе учений с соединениями ЧФ реализованы новые подходы к организации взаимодействия с внедрением новых технологий и максимальным использованием автоматизированных систем управления.
"Личным составом морских, береговых и авиационных частей флота отработаны совместные практические действия разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. Экипажи подводных лодок "Ростов-на-Дону" и "Новороссийск" из подводного положения выполнили учебно-боевые пуски крылатых ракет "Калибр" по наземным и морским целям", — заявил Дворников.