Интенсивность летных учений авиации ЮВО за год увеличилась на 20%

Техник готовит вертолет Ми-35М к учебно-тренировочным полетам экипажей армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа, базирующихся в городе Кореновск Краснодарского края. Архивное фото

Техник готовит вертолет Ми-35М к учебно-тренировочным полетам экипажей армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа, базирующихся в городе Кореновск Краснодарского края. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Интенсивность летных учений авиации Южного военного округа (ЮВО) по сравнению с прошлым учебным годом увеличилась на 20%, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

"Интенсивность летных учений по сравнению с прошлым периодом увеличилась на 20%", — сказал Дворников в интервью официальному печатному органу Минобороны России — газете "Красная звезда", опубликованном в номере за пятницу.

Он уточнил, что подготовка подразделений авиации проводилась в ходе плановых полетов и летно-тактических учений (ЛТУ).

"Всего проведено более 40 ЛТУ. Все оценены положительно. Налет летного состава в 4-й армии ВВС и ПВО превысил 37 тысяч часов, а морской авиации Черноморского флота — около 4,5 тысячи часов, что соответствует плановым показателям", — сказал генерал полковник.

Дворников отметил, что в целях нейтрализации возможных угроз войска ЮВО во всей зоне ответственности выполняли и продолжают выполнять задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в целях защиты государственных границ РФ и ее союзников в воздушном пространстве, прикрытия Государственной границы России в составе мотострелковых соединений и частей, войск береговой обороны, авиации 4-й армии ВВС и ПВО.

"Все задачи, поставленные перед войсками округа на 2017 учебный год, выполнены в полном объеме и качественно", — подчеркнул командующий.