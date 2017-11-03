Доля новейших образцов вооружения доведена в ЮВО до 60%

Боевая машина десанта (БМД-2) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017

Боевая машина десанта (БМД-2) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) доведена в Южном военном округе (ЮВО) в 2017 году до 60%, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

По его словам, в 2017 году в войска и силы ЮВО поступило более одной тысячи единиц современного вооружения, новейших образцов военной и специальной техники для различных видов Вооруженных сил и родов войск; доля новейших образцов ВВСТ "доведена в округе до 60%".

"В том числе более 300 единиц бронетанковой техники, около 250 автомобилей, свыше 30 единиц техники радиационной, химической и биологической защиты, около 100 единиц техники связи. Военно-морскую составляющую округа пополнили четыре корабля и два вспомогательных судна", — сказал Дворников в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в номере за пятницу.