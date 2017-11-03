Новобранцы ЮВО смогут учиться на шоферов категории "С" с первых дней службы

Военнослужащие во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017

Военнослужащие во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Призывники, прибывшие в войска и силы Южного военного округа (ЮВО), смогут пройти обучение вождению грузовых автомобилей в начале своей военной службы, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

"В воинских частях нашего округа новобранцам, желающим пройти обучение на водителей категории "С", будет предоставлена возможность сделать это с первых дней прохождения военной службы. С этой целью командованием воинских частей округа организовано тесное взаимодействие с представителями региональных отделений ДОСААФ", — сказал Дворников в интервью официальному печатному органу Минобороны России газете "Красная звезда", опубликованном в номере за пятницу.

Говоря о проведении осенней призывной кампании, он отметил, что на территории субъектов РФ в зоне ответственности ЮВО работают 384 призывные комиссии.

"В соответствии с расчетом Генерального штаба Вооруженных сил РФ весной с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к местам прохождения военной службы будет направлено более 22 тысяч человек. Такое же количество призывников этой осенью пополнит соединения и части округа. Для размещения новобранцев в войсках подготовлены лучшие расположения, подобран опытный командный состав, чтобы с первых дней службы призывники получили все необходимые навыки и знания" — заключил генерал-полковник.