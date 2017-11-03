Масштабные учения с группировкой войск пройдут в ЮВО в октябре 2018 года

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Войскам Южного военного округа (ЮВО) предстоит совершенствовать полевую выучку подразделений и их подготовку к практическим действиям в ходе масштабных командно-штабных учений с группировкой войск в октябре 2018 года, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
"В соответствии с задачами, поставленными министром обороны России на новый учебный год, который начнется 1 декабря, войскам округа предстоит, во-первых, совершенствовать полевую выучку подразделений и их подготовку к практическим действиям в ходе масштабного командно-штабного учения с группировкой войск в октябре 2018 года", — сказал Дворников в интервью официальному печатному органу Минобороны России газете "Красная звезда", опубликованном в номере за пятницу.
Он отметил, что войскам округа также предстоит наращивать обеспечение межвидовой и межродовой совместной подготовки органов управления и войск; добиваться высоких показателей практических навыков в организации боя, управлении приданными и поддерживающими подразделениями и огнем в бою, обеспечении связи, эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, освоении поступающих образцов вооружения, военной и специальной техники.
"Мы продолжим практическую отработку автономности действий подразделений от роты и выше, подготовку на незнакомых полигонах", — добавил генерал-полковник.
По его словам, "выполнению поставленных перед округом задач способствует интенсивная оперативная и боевая подготовка, в ходе которой с начала года проведено более 1,5 тысячи различных мероприятий". "В основу обучения личного состава положен опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике", — подчеркнул Дворников.
"Сегодня во всех объединениях округа в ходе мероприятий боевой подготовки отрабатываются задачи в составе разведывательных огневых и ударных контуров с применением различных видов маневрирования, оттачиваются навыки противодействия так называемым "шахид-мобилям", изучаются особенности "тоннельной войны". Тактические учения мотострелковых и танковых подразделений (от роты и выше) в обязательном порядке проводятся во взаимодействии с армейской авиацией", — пояснил командующий войсками ЮВО.
Военнослужащие соединения специального назначения ЮВО провели тактико-специальные учения по десантированию с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М и отражению атаки отряда условных террористов.
Совместные учения соединений специального назначения и экипажей армейской авиации проходили на аэродроме "Кореновский" в Кранодарском крае.
В ходе спецоперации был задействован уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Интриган".
Этот комплекс, разработанный российскими специалистами, может отслеживать различные цели противника на расстоянии до 12 километров. Сканируя территорию, комплекс умеет определить тип военной техники противника и расстояние до нее.
Помимо отражения атаки условных террористов, спецназовцы в ходе учений отработали эвакуацию раненого на вертолете.
Сотрудники соединения специального назначения выполнили стрельбы из автоматов и пулеметов с транспортно-боевого вертолета Ми-35М.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.
Главной целью учений стала отработка навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения при условии близости своих войск.
Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.
Вертолет Ми-35М выпускается на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону.