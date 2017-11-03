Масштабные учения с группировкой войск пройдут в ЮВО в октябре 2018 года

Военнослужащие танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа во время полевых занятий на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Архивное фото

Военнослужащие танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа во время полевых занятий на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Войскам Южного военного округа (ЮВО) предстоит совершенствовать полевую выучку подразделений и их подготовку к практическим действиям в ходе масштабных командно-штабных учений с группировкой войск в октябре 2018 года, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

"В соответствии с задачами, поставленными министром обороны России на новый учебный год, который начнется 1 декабря, войскам округа предстоит, во-первых, совершенствовать полевую выучку подразделений и их подготовку к практическим действиям в ходе масштабного командно-штабного учения с группировкой войск в октябре 2018 года", — сказал Дворников в интервью официальному печатному органу Минобороны России газете "Красная звезда", опубликованном в номере за пятницу.

Он отметил, что войскам округа также предстоит наращивать обеспечение межвидовой и межродовой совместной подготовки органов управления и войск; добиваться высоких показателей практических навыков в организации боя, управлении приданными и поддерживающими подразделениями и огнем в бою, обеспечении связи, эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, освоении поступающих образцов вооружения, военной и специальной техники.

"Мы продолжим практическую отработку автономности действий подразделений от роты и выше, подготовку на незнакомых полигонах", — добавил генерал-полковник.

По его словам, "выполнению поставленных перед округом задач способствует интенсивная оперативная и боевая подготовка, в ходе которой с начала года проведено более 1,5 тысячи различных мероприятий". "В основу обучения личного состава положен опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике", — подчеркнул Дворников.

"Сегодня во всех объединениях округа в ходе мероприятий боевой подготовки отрабатываются задачи в составе разведывательных огневых и ударных контуров с применением различных видов маневрирования, оттачиваются навыки противодействия так называемым "шахид-мобилям", изучаются особенности "тоннельной войны". Тактические учения мотострелковых и танковых подразделений (от роты и выше) в обязательном порядке проводятся во взаимодействии с армейской авиацией", — пояснил командующий войсками ЮВО.