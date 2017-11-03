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Северный флот создает систему мониторинга Севморпути

06:1903.11.2017
(обновлено: 06:35 03.11.2017)
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© РИА Новости / The Norwegian Armed ForcesПерейти в фотобанкКорабли Северного флота ВМФ России. Архивное фотоКорабли Северного флота ВМФ России. Архивное фото
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Северный флот (СФ) создает систему мониторинга надводной и подводной обстановки Северного морского пути и полного контроля воздушного пространства над своей арктической зоной ответственности, сообщил в пятницу журналистам командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.

Большой противолодочный корабль Североморск у пирса в порту Североморска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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"Создается система мониторинга надводной и подводной обстановки Северного морского пути и полного контроля воздушного пространства над нашей зоной ответственности в Арктике", — сказал Евменов.

Он отметил, что в конце 2015 года на боевое дежурство заступил первый зенитно-ракетный полк на архипелаге Новая Земля, на вооружении которого стоит модернизированный комплекс противовоздушной обороны (ПВО). "В дальнейшем силы и средства ПВО будут только совершенствоваться и наращиваться", — подчеркнул командующий СФ.

"Начиная с 2012 года, корабли и суда СФ совершают регулярные походы по морям Северного Ледовитого океана для освоения театра плавания, совершенствования арктической подготовки моряков и личного состава сухопутных и береговых войск флота", — добавил командующий СФ.

Караван судов на трассе Северного морского пути. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
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Он уточнил, что в 2017 году поход стал самым масштабным и максимально насыщенным событиями. "Отряд кораблей и судов обеспечения СФ прошел в общей сложности порядка 6 тысяч морских миль. От Североморска до Новосибирских островов и обратно. Через акватории Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых, а также по реке Енисей до порта Дудинка. В этом районе бойцы арктической мотострелковой бригады совместно с подразделениями ВДВ и спецназа провели межвидовое тактическое учение по охране и обороне важного промышленного объекта в Арктике", — заключил Евменов.

В декабре 2017 года исполнится три года с момента создания на основе Северного флота межвидового стратегического объединения для защиты национальных интересов РФ в Арктике. СФ — единственное и самое мощное формирование Военно-морского флота России, имеющее статус военного округа. В зоне ответственности СФ находятся четыре субъекта РФ, воздушное пространство, акватория Северного Ледовитого океана и северное побережье России от границы с Норвегией до моря Лаптевых включительно. Наличие морских стратегических ядерных сил и современных кораблей дальней океанской зоны делает СФ гарантом стратегической стабильности, позволяет ему обеспечивать защиту военно-политических и экономических интересов РФ в любой точке Мирового океана.

Противодиверсионный катер проекта 21980 Грачонок. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Смыслов
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В составе СФ созданы арктическая мотострелковая бригада, тактическая группа береговых войск, подразделения противовоздушной обороны, которые несут боевую вахту на островах Северного Ледовитого океана, на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова. Во многом сформирована и продолжает совершенствоваться система военной инфраструктуры на арктических островах и в некоторых континентальных районах Крайнего Севера. На островах Котельный и Земля Александры приняты в эксплуатацию административно-жилищные комплексы замкнутого цикла. При этом строительство в Арктике ведется наиболее экологичными способами.

Северный морской путь
© РИА Новости, Инфографика
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Северный морской путь
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