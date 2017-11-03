Северный флот создает систему мониторинга Севморпути

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Северный флот (СФ) создает систему мониторинга надводной и подводной обстановки Северного морского пути и полного контроля воздушного пространства над своей арктической зоной ответственности, сообщил в пятницу журналистам командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.
"Создается система мониторинга надводной и подводной обстановки Северного морского пути и полного контроля воздушного пространства над нашей зоной ответственности в Арктике", — сказал Евменов.
Он отметил, что в конце 2015 года на боевое дежурство заступил первый зенитно-ракетный полк на архипелаге Новая Земля, на вооружении которого стоит модернизированный комплекс противовоздушной обороны (ПВО). "В дальнейшем силы и средства ПВО будут только совершенствоваться и наращиваться", — подчеркнул командующий СФ.
"Начиная с 2012 года, корабли и суда СФ совершают регулярные походы по морям Северного Ледовитого океана для освоения театра плавания, совершенствования арктической подготовки моряков и личного состава сухопутных и береговых войск флота", — добавил командующий СФ.
В декабре 2017 года исполнится три года с момента создания на основе Северного флота межвидового стратегического объединения для защиты национальных интересов РФ в Арктике. СФ — единственное и самое мощное формирование Военно-морского флота России, имеющее статус военного округа. В зоне ответственности СФ находятся четыре субъекта РФ, воздушное пространство, акватория Северного Ледовитого океана и северное побережье России от границы с Норвегией до моря Лаптевых включительно. Наличие морских стратегических ядерных сил и современных кораблей дальней океанской зоны делает СФ гарантом стратегической стабильности, позволяет ему обеспечивать защиту военно-политических и экономических интересов РФ в любой точке Мирового океана.