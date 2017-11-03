Разведчики не обнаружили нарушений российских границ за неделю

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Разведку вдоль границ России за прошедшую неделю вели три корабля и 14 летательных аппаратов, нарушений не допущено, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган министерства обороны РФ.

Согласно данным инфографики, девять летательных аппаратов вели разведку на западном стратегическом направлении, по два — на арктическом и юго-западном направлениях, один – на восточном. Отмечается также, что три корабля вели разведку вдоль морских границ РФ.

Сообщается, что самолеты дежурных сил ПВО России за прошедшую неделю пять раз вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов, ведущих разведку у границ РФ.