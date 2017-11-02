ЗВО принял в эксплуатацию четыре новых танкодрома и три стрельбища

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Западный военный округ (ЗВО) принял в эксплуатацию четыре новых учебных танкодрома, три войсковых стрельбища и два полевых тира, сообщил РИА Новости в четверг начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

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Новые объекты позволят существенно повысить качество подготовки войск и сил ЗВО, значительно сократить сроки обучения специалистов и боевого слаживания воинских подразделений.

"Четыре новых учебных танкодрома, оснащенных в соответствии с современными требованиями практической подготовки войск, за один месяц было построено и передано объединениям и соединениям ЗВО, дислоцированным на территории Ленинградской, Нижегородской, Калининградской и Воронежской областей", — сказал Мугинов.

По его информации, войска округа к новому учебному году, который начнется 1 декабря, также получили "три новых войсковых стрельбища и два полевых тира, оборудованных комплексами, которые позволяют создавать тактическую обстановку из мишеней на радиоуправляемых подъемниках с отображением каждого попадания на мониторе у оператора пункта управления".

Представитель ЗВО отметил, что в ходе подготовительного периода к новому учебному году на полигонах округа будут наведены 15 мостов на путях движения и маневров войск во время учений.

На территории ЗВО расположены 25 полигонов общей площадью более 10 тысяч гектаров.