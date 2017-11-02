Астраханская область потратила 200 управляемых зенитных ракет на учениях

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Около 200 управляемых зенитных ракет израсходовано на учениях, прошедших на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

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"На полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершился практический этап учения по управлению противовоздушной обороной (ПВО), в котором зенитные и зенитные ракетные (ЗРК) соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) выполнили задачи по уничтожению условного противника… было выполнено 26 боевых стрельб и израсходовано около 200 управляемых зенитных ракет", — сказал он.

По словам Мугинова, в ходе тактического учения боевые расчеты подразделений ПВО совершенствовали боевое слаживание, готовность к отражению ударов воздушного противника в сложной воздушной обстановке, закрепляли на практике полученные знания и навыки по управлению огнем и ведению стрельбы по реальным целям.

В данный момент подразделения ПВО готовятся к совершению марша в районы постоянной дислокации, добавил Мугинов. Для переброски техники будет задействовано около 30 воинских эшелонов, на которые уже ведется погрузка техники. Во время марша подразделения отработают всестороннее обеспечение воинских колонн, действия по отражению нападения диверсантов условного противника.