В ЮВО до конца 2017 года поступит более 2,2 тысячи единиц военной техники

Военнослужащие во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017

Военнослужащие во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 2,2 тысячи единиц современной и модернизированной военной техники должно поступить в войска Южного военного округа до конца текущего года, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Всего до конца текущего года в войска ЮВО должно поступить более 2,2 тысячи единиц военной техники", — сказал Астафьев. Он уточнил, что среди новой техники — около 120 танков Т-72, более 110 боевых машин пехоты БМП-3, около 30 бронетранспортеров БТР-82АМ, около 20 реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", по одному комплекту береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", ЗРПС "Панцирь-С".

Кроме того, ожидается поступление около 15 самолетов и вертолетов, в том числе Су-27СМ3, Су-25СМ3, Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-28УБ и Ми-26.

С начала 2017 года в войска округа уже поступило более одной тысячи единиц современного вооружения, новейших образцов военной и специальной техники для различных видов и родов войск. В том числе более 300 единиц бронетанковой техники, около 250 автомобилей, более 30 единиц техники РХБ защиты, около 100 единиц техники связи. Военно-морскую составляющую округа пополнили четыре корабля и два вспомогательных судна.