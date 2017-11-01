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Безопасность

Оружие Судного дня. Самые разрушительные испытания термоядерных боеприпасов

17:1001.11.2017
(обновлено: 17:24 01.11.2017)
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© AP Photo / Los Alamos National LaboratoryИспытание первой термоядерной бомбы США на атолле Эниветок. 1 ноября 1952Испытание первой термоядерной бомбы США на атолле Эниветок. 1 ноября 1952
© AP Photo / Los Alamos National Laboratory

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Крохотный атолл Эниветок, затерявшийся где-то на тихоокеанских просторах Микронезии, стал печально известен всему миру 65 лет назад. Первого ноября 1952 года, ровно в 07:05 по местному времени, американские военные испытали здесь прототип первой в истории человечества водородной бомбы. Райский уголок за секунды превратился в рукотворный ад. Все началось с ослепительно яркой вспышки. Последовавшая за ней ударная волна с легкостью сметала деревья и постройки. Кипела морская вода, плавился песок, горела земля. А над пожарищем поднялся колоссальный белый "гриб" высотой с четыре Эвереста, накрывший своей "шляпкой" территорию диаметром 161 километр. Мощность взрыва составила рекордные 10,4 мегатонны — почти 700 хиросим. Пожалуй, сильнее планету Земля до этого "ударил" только безымянный астероид, ознаменовавший начало Ледникового периода 65 миллионов лет назад. Тем не менее позже человечество неоднократно "игралось" и с более мощными боеприпасами. О самых разрушительных испытаниях термоядерного оружия сверхдержавами — в материале РИА Новости.

Бомба-дом

Водородная (термоядерная) бомба
© РИА Новости, Инфографика
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Водородная (термоядерная) бомба
Боеприпас Ivy Mike полностью разрушил атолл Эниветок. На месте взрыва образовался кратер диаметром почти два километра. Американские ученые, наблюдавшие за детонацией с безопасной дистанции, результатами испытаний были удовлетворены. У них получилось впервые спровоцировать на Земле термоядерную реакцию, которая в естественных условиях протекает лишь в недрах Солнца и других звезд. Если говорить кратко, этого удалось добиться, смешав изотопы водорода дейтерий и тритий и "разогрев" их до миллионных температур подрывом небольшого атомного заряда внутри конструкции основного боеприпаса. Впрочем, бомбой Ivy Mike назвать нельзя. Он был слишком громоздкий — размером с двухэтажный дом и массой 82 тонны.

Полноценную водородную бомбу военные США подорвали лишь полтора года спустя — 1 марта 1954 года. Испытания, получившие обозначение Castle Bravo, прошли на атолле Бикини, входящем в состав Республики Маршалловы Острова. Этот полигон долгое время использовался Пентагоном для тестовых подрывов ядерных и термоядерных боеприпасов. Новое устройство, получившее у военных прозвище SHRIMP ("креветка"), было гораздо компактнее Ivy Mike и внешне имело вид цилиндра длиной 4,5 метра, диаметром 1,35 метра и массой 10,5 тонны. Целью испытаний было создание боеприпаса, подходящего по массе для доставки тяжелым бомбардировщиком. В дальнейшем на основе результатов Castle Bravo была разработана термоядерная авиабомба Мk21, стоявшая на вооружении до 1962 года.

Атолл Бикини остается непригодным для обитания человека даже через 50 лет после завершения ядерных испытаний
© Фото : Emlyn Hughes
Ученые: уровень радиации на атолле Бикини до сих пор выше нормы
В качестве термоядерного горючего "креветки" впервые использовался дейтерид лития, который находился в оболочке из обедненного урана. Расчетная мощность боеприпаса составляла от четырех до восьми мегатонн. Тем не менее его взрыв превзошел все ожидания. Castle Bravo "рванул" как 15 миллионов тонн тротила. Находившиеся в бункере наблюдатели описывали эффект от взрыва как сильное землетрясение, из-за которого убежище "заходило ходуном". Гриб получился заметно выше, чем у Ivy Mike, — высота 60 километров, диаметр "шляпки" — 100 километров, "ствола" — семь километров. Но взрыв вызвал более сильные разрушения, навсегда изменив очертания атолла Бикини.

Крайне серьезным было и радиоактивное заражение местности. Как подчеркивали американские источники, Castle Bravo стал самым "грязным" взрывом за всю историю американских ядерных испытаний. Заражению подверглась зона длиной свыше 550 и шириной около 100 километров. Ветер быстро разнес радиоактивные осадки: через семь с половиной часов после взрыва на атолле Ронгерик повышение радиационного фона зафиксировали на удалении в 240 километров от эпицентра. Двадцать восемь американских военных, находившихся там, получили сильную дозу облучения и были экстренно эвакуированы. Облаком радиоактивных осадков "накрыло" и японское рыболовное судно "Фукурю-Мару" в 170 километрах от Бикини. В результате все члены команды получили сильнейшую дозу радиации — около 300 рентген каждый и стали инвалидами. Радист судна скончался через полгода. Этот инцидент вызвал волну массовых антиядерных демонстраций в Японии и мире.

Ответ СССР

Момент взрыва водородной бомбы
© РИА Новости
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Первая советская водородная бомба
Первый в СССР термоядерный боеприпас был подорван на Семипалатинском полигоне 12 августа 1953 года — менее чем через год после американского Ivy Mike. Мощность изделия РДС-6с оказалась гораздо ниже, чем у американца, — около 0,4 мегатонны. Зато оно было не в пример компактнее и свободно помещалось в бомбовый люк Ту-16. Тем не менее с самолета бомбу бросать не стали, а закрепили на специальной 40-метровой мачте. В пяти метрах от мачты разместили укрепленный бункер, регистрировавший параметры взрыва. А всего в подземных казематах и на поверхности установили более 500 различных измерительных и киносъемочных приборов. С воздуха испытания фиксировали 16 самолетов.

Сигнал на подрыв был подан в 7:30 утра. Наблюдавшие за испытаниями советские ученые признали, что мощность взрыва в 20 раз превысила энерговыделение первой в СССР атомной бомбы. В радиусе четырех километров от эпицентра были полностью разрушены кирпичные здания. А железнодорожный мост с 100-тонными пролетами, располагавшийся в километре от точки взрыва, был отброшен в сторону ударной волной на 200 метров, как картонная коробка. В результате взрыва образовалось радиоактивное облако размером 100 на 200 километров.

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© РИА Новости
Первая советская водородная бомба – ядерный паритет двух сверхдержав

Испытания вызвали настоящую панику в США. В то время, как у американцев была водородная бомба размером с коттедж, у СССР появилось разрушительное оружие, которое можно было хоть завтра погрузить на самолет и сбросить на противника. Позже мощность боеприпаса удалось повысить — компактное изделие РДС-37, испытанное 22 ноября 1955 года, сдетонировало уже на 1,6 мегатонны. Советские ученые, инженеры и конструкторы впервые перешагнули мегатонный рубеж.

Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Спящая мощь: самое грозное оружие, ни разу не испытанное в бою
Самым мощным термоядерным боеприпасом всех времен по праву считается 58-мегатонная водородная "Царь-бомба" АН602, разработанная в СССР в 1954–1961 годах. Это восьмиметровое чудище весом 26,5 тонны было испытано 30 октября 1961 года на ядерном полигоне Сухой Нос на Новой Земле. В качестве носителя использовался специально модифицированный стратегический бомбардировщик Ту-95В. АН602 была сброшена на цель с высоты 10,5 километра и подорвана на 4200 метрах. За это время самолет-носитель успел удалиться на 40 километров, но его все равно ощутимо "тряхнуло" ударной волной. То, что довелось вживую наблюдать его пилотам, больше не видел никто и никогда.

Огненный шар взрыва достиг радиуса около 4500 метров. Ядерный "гриб" вырос почти до 70 километров, выйдя за пределы стратосферы. Сейсмическая волна, возникшая в результате подрыва, три раза обогнула земной шар. Ионизация атмосферы стала причиной помех радиосвязи даже в сотнях километров от полигона в течение около 40 минут. Световое излучение могло потенциально вызвать ожоги третьей степени на расстоянии до 100 километров. А вот радиоактивного загрязнения практически не было — первые испытатели появились в эпицентре уже через два часа после взрыва.

Создатели "Царь-бомбы" доказали, что мощность термоядерного оружия, в принципе, не ограничена ничем. Но, к счастью, испытывать еще более "тяжелый" боеприпас не решилась ни одна страна в мире. Тысячи ядерных и термоядерных взрывов, проведенных разными государствами, и так нанесли заметный вред планете. Каждый из нас получает в среднем 7-10 микрозиверт облучения в год из-за последствий испытаний. Впрочем, в местах, близких к ядерным полигонам, эти цифры могут быть серьезно выше. А таких мест на планете немало.

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