Оружие Судного дня. Самые разрушительные испытания термоядерных боеприпасов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Крохотный атолл Эниветок, затерявшийся где-то на тихоокеанских просторах Микронезии, стал печально известен всему миру 65 лет назад. Первого ноября 1952 года, ровно в 07:05 по местному времени, американские военные испытали здесь прототип первой в истории человечества водородной бомбы. Райский уголок за секунды превратился в рукотворный ад. Все началось с ослепительно яркой вспышки. Последовавшая за ней ударная волна с легкостью сметала деревья и постройки. Кипела морская вода, плавился песок, горела земля. А над пожарищем поднялся колоссальный белый "гриб" высотой с четыре Эвереста, накрывший своей "шляпкой" территорию диаметром 161 километр. Мощность взрыва составила рекордные 10,4 мегатонны — почти 700 хиросим. Пожалуй, сильнее планету Земля до этого "ударил" только безымянный астероид, ознаменовавший начало Ледникового периода 65 миллионов лет назад. Тем не менее позже человечество неоднократно "игралось" и с более мощными боеприпасами. О самых разрушительных испытаниях термоядерного оружия сверхдержавами — в материале РИА Новости.

Бомба-дом

Боеприпас Ivy Mike полностью разрушил атолл Эниветок. На месте взрыва образовался кратер диаметром почти два километра. Американские ученые, наблюдавшие за детонацией с безопасной дистанции, результатами испытаний были удовлетворены. У них получилось впервые спровоцировать на Земле термоядерную реакцию, которая в естественных условиях протекает лишь в недрах Солнца и других звезд. Если говорить кратко, этого удалось добиться, смешав изотопы водорода дейтерий и тритий и "разогрев" их до миллионных температур подрывом небольшого атомного заряда внутри конструкции основного боеприпаса. Впрочем, бомбой Ivy Mike назвать нельзя. Он был слишком громоздкий — размером с двухэтажный дом и массой 82 тонны.

Полноценную водородную бомбу военные США подорвали лишь полтора года спустя — 1 марта 1954 года. Испытания, получившие обозначение Castle Bravo, прошли на атолле Бикини, входящем в состав Республики Маршалловы Острова. Этот полигон долгое время использовался Пентагоном для тестовых подрывов ядерных и термоядерных боеприпасов. Новое устройство, получившее у военных прозвище SHRIMP ("креветка"), было гораздо компактнее Ivy Mike и внешне имело вид цилиндра длиной 4,5 метра, диаметром 1,35 метра и массой 10,5 тонны. Целью испытаний было создание боеприпаса, подходящего по массе для доставки тяжелым бомбардировщиком. В дальнейшем на основе результатов Castle Bravo была разработана термоядерная авиабомба Мk21, стоявшая на вооружении до 1962 года.

В качестве термоядерного горючего "креветки" впервые использовался дейтерид лития, который находился в оболочке из обедненного урана. Расчетная мощность боеприпаса составляла от четырех до восьми мегатонн. Тем не менее его взрыв превзошел все ожидания. Castle Bravo "рванул" как 15 миллионов тонн тротила. Находившиеся в бункере наблюдатели описывали эффект от взрыва как сильное землетрясение, из-за которого убежище "заходило ходуном". Гриб получился заметно выше, чем у Ivy Mike, — высота 60 километров, диаметр "шляпки" — 100 километров, "ствола" — семь километров. Но взрыв вызвал более сильные разрушения, навсегда изменив очертания атолла Бикини.

Крайне серьезным было и радиоактивное заражение местности. Как подчеркивали американские источники, Castle Bravo стал самым "грязным" взрывом за всю историю американских ядерных испытаний. Заражению подверглась зона длиной свыше 550 и шириной около 100 километров. Ветер быстро разнес радиоактивные осадки: через семь с половиной часов после взрыва на атолле Ронгерик повышение радиационного фона зафиксировали на удалении в 240 километров от эпицентра. Двадцать восемь американских военных, находившихся там, получили сильную дозу облучения и были экстренно эвакуированы. Облаком радиоактивных осадков "накрыло" и японское рыболовное судно "Фукурю-Мару" в 170 километрах от Бикини. В результате все члены команды получили сильнейшую дозу радиации — около 300 рентген каждый и стали инвалидами. Радист судна скончался через полгода. Этот инцидент вызвал волну массовых антиядерных демонстраций в Японии и мире.

Ответ СССР

Первый в СССР термоядерный боеприпас был подорван на Семипалатинском полигоне 12 августа 1953 года — менее чем через год после американского Ivy Mike. Мощность изделия РДС-6с оказалась гораздо ниже, чем у американца, — около 0,4 мегатонны. Зато оно было не в пример компактнее и свободно помещалось в бомбовый люк Ту-16. Тем не менее с самолета бомбу бросать не стали, а закрепили на специальной 40-метровой мачте. В пяти метрах от мачты разместили укрепленный бункер, регистрировавший параметры взрыва. А всего в подземных казематах и на поверхности установили более 500 различных измерительных и киносъемочных приборов. С воздуха испытания фиксировали 16 самолетов.

Сигнал на подрыв был подан в 7:30 утра. Наблюдавшие за испытаниями советские ученые признали, что мощность взрыва в 20 раз превысила энерговыделение первой в СССР атомной бомбы. В радиусе четырех километров от эпицентра были полностью разрушены кирпичные здания. А железнодорожный мост с 100-тонными пролетами, располагавшийся в километре от точки взрыва, был отброшен в сторону ударной волной на 200 метров, как картонная коробка. В результате взрыва образовалось радиоактивное облако размером 100 на 200 километров.

Испытания вызвали настоящую панику в США. В то время, как у американцев была водородная бомба размером с коттедж, у СССР появилось разрушительное оружие, которое можно было хоть завтра погрузить на самолет и сбросить на противника. Позже мощность боеприпаса удалось повысить — компактное изделие РДС-37, испытанное 22 ноября 1955 года, сдетонировало уже на 1,6 мегатонны. Советские ученые, инженеры и конструкторы впервые перешагнули мегатонный рубеж.

Самым мощным термоядерным боеприпасом всех времен по праву считается 58-мегатонная водородная "Царь-бомба" АН602, разработанная в СССР в 1954–1961 годах. Это восьмиметровое чудище весом 26,5 тонны было испытано 30 октября 1961 года на ядерном полигоне Сухой Нос на Новой Земле. В качестве носителя использовался специально модифицированный стратегический бомбардировщик Ту-95В. АН602 была сброшена на цель с высоты 10,5 километра и подорвана на 4200 метрах. За это время самолет-носитель успел удалиться на 40 километров, но его все равно ощутимо "тряхнуло" ударной волной. То, что довелось вживую наблюдать его пилотам, больше не видел никто и никогда.

Огненный шар взрыва достиг радиуса около 4500 метров. Ядерный "гриб" вырос почти до 70 километров, выйдя за пределы стратосферы. Сейсмическая волна, возникшая в результате подрыва, три раза обогнула земной шар. Ионизация атмосферы стала причиной помех радиосвязи даже в сотнях километров от полигона в течение около 40 минут. Световое излучение могло потенциально вызвать ожоги третьей степени на расстоянии до 100 километров. А вот радиоактивного загрязнения практически не было — первые испытатели появились в эпицентре уже через два часа после взрыва.

Создатели "Царь-бомбы" доказали, что мощность термоядерного оружия, в принципе, не ограничена ничем. Но, к счастью, испытывать еще более "тяжелый" боеприпас не решилась ни одна страна в мире. Тысячи ядерных и термоядерных взрывов, проведенных разными государствами, и так нанесли заметный вред планете. Каждый из нас получает в среднем 7-10 микрозиверт облучения в год из-за последствий испытаний. Впрочем, в местах, близких к ядерным полигонам, эти цифры могут быть серьезно выше. А таких мест на планете немало.