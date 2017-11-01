Минобороны закупит запчасти для "Калибров" Черноморского и Северного флотов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минобороны России планирует закупить на 100 миллионов рублей комплекты запасных частей для ракетных комплексов "Калибр", имеющихся на оснащении Черноморского и Северного флотов, следует из материалов на портале госзакупок.
Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" – около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против боевиков в Сирии 7 октября 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.
С тех пор "Калибры" неоднократно использовались против боевиков в Сирии.