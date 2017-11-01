Минобороны закупит запчасти для "Калибров" Черноморского и Северного флотов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минобороны России планирует закупить на 100 миллионов рублей комплекты запасных частей для ракетных комплексов "Калибр", имеющихся на оснащении Черноморского и Северного флотов, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно документам, поставить запасные инструменты, принадлежности и комплектующие к комплексу 3К-14 "Калибр" нужно до 10 ноября 2018 года, исполнителя планируется определить в конце ноября по итогам аукциона.

Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" – около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против боевиков в Сирии 7 октября 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.

С тех пор "Калибры" неоднократно использовались против боевиков в Сирии.