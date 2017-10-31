Задел по военным исследованиям исчерпан, заявил глава РАН

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Научно-технический задел по военному направлению в России уже исчерпан, в связи с этим жизненно важно развивать фундаментальную науку, заявил во вторник новый глава Российской академии наук Александр Сергеев.
По его словам, фундаментальная наука является источником изобретений, которые в дальнейшем используются поисковым и прикладным направлением науки.
Эту проблему Сергеев констатировал еще в своей предвыборной программе, баллотируясь на пост главы РАН. По словам Сергеева, РАН должна "приложить все усилия для обеспечения этой сферы государственных интересов необходимым потоком предложений и разработок".