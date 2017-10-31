В Минобороны рассказали об увеличении числа "ударных" подразделений ВДВ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Более 15 подразделений Воздушно-десантных войск, обеспеченных современным оружием и имеющих в своем составе лучших бойцов, до конца 2017 года могут стать "ударными", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Всего в ВДВ по итогам периода обучения может появиться более 15 "ударных" подразделений, которые станут примером для других воинских частей и соединений Вооруженных Сил России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за присвоение почетного наименования борются подразделения из Псковского, Ивановского, Тульского, Новороссийского, Улан-Удинского, Ульяновского соединений ВДВ.

Сообщается, что в настоящее время в ВДВ имеется уже пять таких подразделений. Они дислоцированы в Ивановском, Камышинском, Тульском, Ульяновском и Псковском соединениях ВДВ. На вооружении этих подразделений имеются новейшие автоматизированные средства управления, огневого поражения и разведки, в том числе — не имеющие аналогов в мире.

Добавляется, что в дальнейшем "ударные" подразделения ВДВ будут оснащаться легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением превосходящих по всем показателям зарубежные аналоги.