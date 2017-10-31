В ФСБ рассказали о приговоре за госизмену работнику оборонного предприятия

ХАБАРОВСК, 31 окт — РИА Новости. Житель Хабаровского края, работавший на одном из оборонных предприятий региона, осужден на 4,5 года колонии строгого режима за передачу составляющих гостайну материалов представителю другого государства, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ России по региону.

Установлено, что 26-летний работник предприятия оборонно-промышленного комплекса похитил оттуда информационные материалы, составляющие государственную тайну, и впоследствии за деньги передал их представителю иностранного государства. Мужчина был задержан оперативниками УФСБ России по Хабаровскому краю и помещён под стражу.

Уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа" расследовалось следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Коллегия Хабаровского краевого суда признала мужчину виновным в совершении государственной измены. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы после освобождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, что было учтено при вынесении приговора. Приговор вступил в законную силу.