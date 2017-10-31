"Реликтовый монстр": каким стал танк Т-72 после модернизации

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Цифровая система управления огнем, усиленная динамическая защита "Реликт" и мощь нового 1000-сильного турбодизеля — два десятка модернизированных Научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ) танков Т-72Б3 уже погружено на железнодорожные платформы и готово к отправке в войска.
Дешево и с "Реликтом"
Изначально модификация Б3 задумывалась Минобороны России как недорогой и быстрый способ "освежить" обширный парк стоящих на вооружении армии "семьдесят вторых", разработанных еще в начале 1970-х. Сильно переделывать машину не собирались, планируя ограничиться заменой наиболее устаревших узлов на современные. В итоге увлеклись и довольно серьезно "перетряхнули" танк, доведя его по боевым возможностям почти до уровня Т-90С. Впрочем, в УВЗ рекомендовали эти машины не сравнивать — разные поколения.
Главное достоинство семейства танков семейства Т-72 "Урал" — исключительная надежность и безотказность даже в самых сложных условиях эксплуатации, будь то жара, мороз, пыль или повышенная влажность воздуха. "Сломать" Т-72 почти нереально, поэтому изменения коснулись не столько доработки базовой конструкции, сколько систем защиты и управления огнем.
Обновленный танк надежно прикрыли всеракурсной защитой, которая повысила его живучесть и эффективность. В том числе — в бою с массированным применением противотанкового оружия. Бортовые решетчатые экраны и модули динамической защиты "Реликт" на многослойной броне превратили боевую машину в подвижную крепость, устойчивую к попаданиям кумулятивных и, что самое важное, подкалиберных бронебойных снарядов.
Эксперт отметил, что на Т-72Б3 можно поставить и систему активной защиты, аналогичную экспортной "Арена-Э", но такая комплектация удорожает машину, поэтому Минобороны пока ее не заказывает, придерживаясь оптимального критерия "стоимость-эффективность".
Новый ствол и снаряды
Боевые возможности танка заметно расширили заменой его главного оружия — пушки. На Т-72Б3 установили 125-миллиметровое гладкоствольное орудие, способное стрелять новыми бронебойными подкалиберными снарядами "Свинец" и "Свинец-1".
Танк "научили" гораздо точнее поражать цели благодаря цифровому баллистическому вычислителю, датчикам условий стрельбы и автомату сопровождения цели. Вычислитель — это мини-компьютер, который рассчитывает траекторию полета снаряда с учетом поправок на движение цели и скорость самого танка, берет во внимание температуру воздуха, заряда и множество других параметров. Фактически наводчик получил в свое распоряжение надежного электронного "помощника", за счет чего время прицеливания сократилось в несколько раз. Ночью приборы наведения работают через тепловизионный канал основного прицела.
Орудие прорыва
Перевооружив машину, уральцы не забыли и про ходовую часть. Бронированный ветеран отлично перенес "пересадку сердца", и теперь у него внутри рычит двигатель В-92С2Ф от Т-90, выдающий рекордные 1130 "лошадей" против 780 у старичка B-46, которым комплектовали ранние версии Т-72. Новый "всеядный" дизель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом сконструирован таким образом, чтобы минимизировать нагрев корпуса от работы выхлопной системы и снизить заметность танка в ИК-диапазоне. За счет существенного увеличения мощности танк стал намного более динамичным, маневренным и скоростным.
"Танки с танками не воюют. Для этого есть противотанковые подразделения. А задача танков — проламывать оборону противника, причем не самостоятельно, а в тесном взаимодействии с пехотой, артиллерией и под прикрытием системы войсковой противовоздушной обороны. Механизированные бронетанковые соединения позволяют развить тактический успех, быстро выйти противнику во фланг и тыл, уничтожить его штабы, аэродромы, узлы связи", — отмечает Мураховский.
Чтобы мощный дизель не перегрелся и не "наглотался пыли", конструкторы предусмотрели высокоэффективную систему охлаждения и очистки поступающего извне воздуха. За счет этого география боевого применения машины существенно расширилась: теперь она не заглохнет даже в эпицентре песчаной бури при экстремальной жаре в +50 по Цельсию.
Важное отличие последних Т-72Б3 от базовых версий — автоматическая коробка переключения передач, аналогичная установленной на Т-90МС. Кроме того, предусмотрен автоматизированный комплекс управления для механика водителя с цифровым дисплеем и телекамерой заднего вида, который сам предупреждает о возникших неисправностях или повреждениях шасси.
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков ранее сообщил, что на современные танки Т-72Б3, Т-80У и Т-90А со временем перейдут все воинские части постоянной готовности. К 2020 году планируется обеспечить 71 процент современных танков в войсках. Всего, по данным за 2016 год, на вооружении у России числится 2700 танков, при этом более 10 тысяч танков находится на хранении.