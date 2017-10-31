"Реликтовый монстр": каким стал танк Т-72 после модернизации

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Цифровая система управления огнем, усиленная динамическая защита "Реликт" и мощь нового 1000-сильного турбодизеля — два десятка модернизированных Научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ) танков Т-72Б3 уже погружено на железнодорожные платформы и готово к отправке в войска.

Дешево и с "Реликтом"

Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Под словом "модернизация" в данном случае подразумевается не просто косметический ремонт, а полное переоснащение боевой машины системами и агрегатами нового поколения. Заслуженный танк научили лучше "видеть", быстрее двигаться и прицельнее стрелять. О том, чем именно Т-72Б3 выделяется из семейства Т-72 и почему он стал менее уязвим для танков НАТО — в материале РИА Новости.

Изначально модификация Б3 задумывалась Минобороны России как недорогой и быстрый способ "освежить" обширный парк стоящих на вооружении армии "семьдесят вторых", разработанных еще в начале 1970-х. Сильно переделывать машину не собирались, планируя ограничиться заменой наиболее устаревших узлов на современные. В итоге увлеклись и довольно серьезно "перетряхнули" танк, доведя его по боевым возможностям почти до уровня Т-90С. Впрочем, в УВЗ рекомендовали эти машины не сравнивать — разные поколения.

Ранее СМИ уже сообщали о получении НПК "Уралвагонзавод" госзаказа на модернизацию 150 танков Т-72Б до уровня Т-72Б3 на сумму более 2,5 миллиарда рублей, причем в каждый танк планировалось вложить по 17 миллионов рублей. Модернизированные танки поступают в войска партиями.

Главное достоинство семейства танков семейства Т-72 "Урал" — исключительная надежность и безотказность даже в самых сложных условиях эксплуатации, будь то жара, мороз, пыль или повышенная влажность воздуха. "Сломать" Т-72 почти нереально, поэтому изменения коснулись не столько доработки базовой конструкции, сколько систем защиты и управления огнем.

Обновленный танк надежно прикрыли всеракурсной защитой, которая повысила его живучесть и эффективность. В том числе — в бою с массированным применением противотанкового оружия. Бортовые решетчатые экраны и модули динамической защиты "Реликт" на многослойной броне превратили боевую машину в подвижную крепость, устойчивую к попаданиям кумулятивных и, что самое важное, подкалиберных бронебойных снарядов.

"Благодаря "Реликту" существенно возросла защищенность Т-72Б3 от бронебойно-подкалиберных снарядов, — отмечает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский. — Дело в том, что динамическая защита предыдущего поколения работала в основном против кумулятивных боеприпасов, но недостаточно эффективно — против кинетических. Если говорить о танковых соединениях НАТО, то основной акцент борьбы с тяжелобронированными целями у них сделан как раз на подкалиберные снаряды".

Эксперт отметил, что на Т-72Б3 можно поставить и систему активной защиты, аналогичную экспортной "Арена-Э", но такая комплектация удорожает машину, поэтому Минобороны пока ее не заказывает, придерживаясь оптимального критерия "стоимость-эффективность".

Новый ствол и снаряды

Боевые возможности танка заметно расширили заменой его главного оружия — пушки. На Т-72Б3 установили 125-миллиметровое гладкоствольное орудие, способное стрелять новыми бронебойными подкалиберными снарядами "Свинец" и "Свинец-1".

"Ключевой элемент модернизации до версии Т-72Б3 — это существенное повышение огневой мощи, прежде всего за счет радикального усовершенствования системы управления огнем, — рассказал Мураховский РИА Новости. — Установлен всепогодный прицел "Сосна-У", который днем и ночью обеспечивает наведение орудия на предельные дальности".

Танк "научили" гораздо точнее поражать цели благодаря цифровому баллистическому вычислителю, датчикам условий стрельбы и автомату сопровождения цели. Вычислитель — это мини-компьютер, который рассчитывает траекторию полета снаряда с учетом поправок на движение цели и скорость самого танка, берет во внимание температуру воздуха, заряда и множество других параметров. Фактически наводчик получил в свое распоряжение надежного электронного "помощника", за счет чего время прицеливания сократилось в несколько раз. Ночью приборы наведения работают через тепловизионный канал основного прицела.

Орудие прорыва

Перевооружив машину, уральцы не забыли и про ходовую часть. Бронированный ветеран отлично перенес "пересадку сердца", и теперь у него внутри рычит двигатель В-92С2Ф от Т-90, выдающий рекордные 1130 "лошадей" против 780 у старичка B-46, которым комплектовали ранние версии Т-72. Новый "всеядный" дизель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом сконструирован таким образом, чтобы минимизировать нагрев корпуса от работы выхлопной системы и снизить заметность танка в ИК-диапазоне. За счет существенного увеличения мощности танк стал намного более динамичным, маневренным и скоростным.

"Танки с танками не воюют. Для этого есть противотанковые подразделения. А задача танков — проламывать оборону противника, причем не самостоятельно, а в тесном взаимодействии с пехотой, артиллерией и под прикрытием системы войсковой противовоздушной обороны. Механизированные бронетанковые соединения позволяют развить тактический успех, быстро выйти противнику во фланг и тыл, уничтожить его штабы, аэродромы, узлы связи", — отмечает Мураховский.

Чтобы мощный дизель не перегрелся и не "наглотался пыли", конструкторы предусмотрели высокоэффективную систему охлаждения и очистки поступающего извне воздуха. За счет этого география боевого применения машины существенно расширилась: теперь она не заглохнет даже в эпицентре песчаной бури при экстремальной жаре в +50 по Цельсию.

Важное отличие последних Т-72Б3 от базовых версий — автоматическая коробка переключения передач, аналогичная установленной на Т-90МС. Кроме того, предусмотрен автоматизированный комплекс управления для механика водителя с цифровым дисплеем и телекамерой заднего вида, который сам предупреждает о возникших неисправностях или повреждениях шасси.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков ранее сообщил, что на современные танки Т-72Б3, Т-80У и Т-90А со временем перейдут все воинские части постоянной готовности. К 2020 году планируется обеспечить 71 процент современных танков в войсках. Всего, по данным за 2016 год, на вооружении у России числится 2700 танков, при этом более 10 тысяч танков находится на хранении.