Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о совместном обеспечении войск

Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017. Архивное фото

Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о совместном техническом обеспечении войск государств.

Сообщение подписано 2 ноября 2016 года в Минске.

"Ратифицировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством республики Беларусь о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Российской Федерации и Республики Беларусь", — говорится в тексте федерального закона, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.