ФСБ предотвратила передачу секретной информации иностранной спецслужбе

КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области пресекли деятельность жителя региона, который, по версии следствия, собирался передать иностранной спецслужбе закрытую военную информацию, сообщила пресс-служба ведомства.

"Оперативниками установлен житель Калининградской области, намеревавшийся предоставить иностранной спецслужбе сведения военного характера за денежное вознаграждение. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подтверждено, что местный житель через знакомых из числа военнослужащих и секретоносителей предпринимал активные попытки сбора информации, в том числе закрытого характера", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа иностранной спецслужбе сведений по военной тематике создала бы угрозу безопасности Российской Федерации в Балтийском регионе.

"Своевременная локализация действий лица на начальной стадии реализации преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности государства", — говорится в сообщении УФСБ.

Для предупреждения совершения преступления мужчине было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий подобного рода. В ведомстве отметили, что институт "официального предостережения" является действенным инструментом превентивного реагирования органов федеральной службы безопасности на возникающие угрозы безопасности государства.