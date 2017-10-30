Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами в Тихом океане

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского моря и западной части Тихого океана, на отдельных этапах полета самолеты сопровождались истребителями США и Японии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского моря и западной части Тихого океана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время полета самолеты Дальней авиации сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35С ВКС. По данным военного ведомства, на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребители F-18 (ВВС США), пара истребителей F-15, F-4, F-2A (ВВС Японии).

Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.