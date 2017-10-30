В Чечне на учениях танкисты отстрелялись "танковой каруселью"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Танкисты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Чечне, провели на танках Т-72Б3 ночные контрольные стрельбы за 2017 учебный год с использованием тактики "Танковая карусель", сообщил РИА Новости начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"В ходе выполнения упражнений на полигоне "Гвардеец" огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, велся экипажами танков беспрерывно с места, при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту", — сказал собеседник.

Пока первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимает позицию для стрельбы с места. При этом сектора стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка заранее неизвестны.

Динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи. В новом методе реализованы сложные задачи для экипажа. В частности, на 200 метров увеличена максимальная дальность ведения огня из 125-миллиметрового орудия танка – до 2,2 тысячи метров. За счет сокращения времени показа мишеней сократилось время прицеливания, возросли темпы стрельбы.

Танк Т-72Б3 оснащен улучшенной системой управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем "Сосна-У", цифровыми средствами связи последнего поколения, а также цифровым баллистическим вычислителем, оптические каналы которого позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа "танк" на дистанциях до 5 тысяч метров.