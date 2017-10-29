Отряд кораблей Балтийского флота зашел в Средиземное море

КАЛИНИНГРАД, 29 окт — РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота, который находится в дальнем походе, вошел в Средиземное море, сообщила пресс-служба Западного военного округа по Балтфлоту.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола", выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время корабли перейдут к месту якорной стоянки в западном районе Средиземного моря, где пополнят запасы. Затем моряки Балтийского флота продолжат выполнять учебно-боевые задачи в акватории Средиземного моря. Продолжит полеты и корабельная авиация.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и среднего морского танкера "Кола" покинул военную гавань Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход.

За время перехода через Атлантику экипажи кораблей совершенствовали морскую выучку, провели ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, противолодочной и противовоздушной обороне, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла. Экипажи корабельных вертолетов Ка-27, базирующихся на корветах "Бойкий" и "Сообразительный", выполнили комплекс полетов в восточной части Атлантического океана.