Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, демонстрирующее возможности российского двухместного многоцелевого истребителя поколения "4+" Су-30СМ.

Истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют пилотам выполнять сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, в том числе "колокол", "кобра", "плоский штопор", "петля Нестерова" в боевом порядке "ромб".

Истребители Су-30СМ стоят на вооружении десяти стран мира.