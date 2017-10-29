Прыгучая смерть. Самые жестокие отечественные противопехотные мины

© AP Photo / Eric Gay Хуже смерти. Пять самых страшных видов запрещенного оружия Согласно оценкам ООН, противопехотные мины ежегодно убивают и калечат 26 тысяч человек в 75 странах. Любая война, вооруженный конфликт или пограничный спор оставляют после себя тысячи опасных "подарков", которые и спустя десятилетия остаются смертельной угрозой. Сегодня в мире таятся миллионы необнаруженных взрывных устройств самой разной конфигурации, формы и боевых возможностей. Противопехотные мины считаются негуманным средством ведения войны, однако большинство государств продолжают активно ими пользоваться. Главный поражающий фактор этого оружия — страх солдата перед невидимой опасностью — останавливал наступление целых дивизий. Дешево, сердито и эффективно. РИА Новости публикует подборку самых опасных противопехотных мин, стоящих на вооружении у Российской армии.

"Ведьма"

Осколочная заградительная мина ОЗМ-72 была разработана в СССР еще в начале 70-х годов, но до сих пор стоит на вооружении. Это очень коварное и опасное оружие, относящееся к классу так называемых прыгающих мин. Конструктивно она состоит из стального "стакана", вышибного заряда и боевой части, в которой 660 граммов тротила и 2400 поражающих элементов. Срабатывание "ведьмы" происходит после того, как неосторожный солдат задевает ногой проволочную растяжку. Вышибной заряд выбрасывает мину из "стакана" вертикально вверх. Ее детонация происходит на высоте от 60 до 80 сантиметров. Радиус сплошного поражения ОЗМ-72 — 25 метров. Остаться невредимым после ее подрыва весьма затруднительно.

© Public domain Мины ОЗМ-72 © Public domain Мины ОЗМ-72

"Ведьма" прошла боевое крещение в Афганистане, где минировали горные перевалы и ущелья. ОЗМ-72 показала себя эффективным и простым, но, к сожалению, неразборчивым оружием. Двадцатого апреля 1984 года в ходе Панджшерской операции на "Ведьме" подорвались бойцы 345-го парашютно-десантного полка. Одна-единственная мина мгновенно убила 13 и ранила 14 человек. Позже выяснилось, что ее установили советские войска в ходе предыдущей операции.

"Лепесток"

Противопехотную фугасную мину ПФМ-1 "Лепесток" никогда не устанавливают на местности вручную. Эти небольшие взрывные устройства, каждое массой всего 800 граммов, выполнены из полиэтилена и разбрасываются на местности с помощью средств дистанционного минирования. В Афганистане ими "засеивали" проблемные участки советские штурмовики Су-25. Коричневый или зеленый силуэт длиной 12 и шириной 6,5 сантиметра можно разглядеть на местности далеко не всегда, особенно в темное время суток.

© Фото : Juergen Lumpp/Wiki «Бабочка» фугасная противопехотная мина ПФМ-1 («Лепесток») © Фото : Juergen Lumpp/Wiki «Бабочка» фугасная противопехотная мина ПФМ-1 («Лепесток»)

"Лепесток" — жестокая мина. Гарантированно убить человека 37 граммов взрывчатки неспособны, поражение наносится за счет травмирования нижней части ноги. При взрыве практически не образуется убойных осколков, за исключением металлических деталей механизма в центральной части мины. Однако стопу отрывает начисто. Нарвавшееся на минное поле подразделение быстро теряет боеспособность. Раненого нужно перевязать и вынести в безопасное место. Вряд ли стоит уточнять, что деморализующий фактор у коварного "Лепестка" огромный.

"Монка"

Противопехотная осколочная мина направленного поражения МОН-50 была разработана в 1960-х — 1970-х годах и до сих пор остается одной из самых эффективных. Ее можно устанавливать на грунт, в снег, у входов в помещения, крепить на деревьях. Подрыв мины производит оператор с пульта управления при появлении противника в секторе поражения или при задевании натяжного датчика взрывателя. Все живое в секторе по горизонту 54 градуса и на высоте от 15 сантиметров до 4 метров "выкашивают" 540 поражающих элементов.

МОН-50 идеальна при организации засад на пути следования колонн противника. Семьсот граммов взрывчатого вещества и сотни поражающих элементов способны вывести из строя даже армейский грузовик. А чтобы точно рассчитать сектор поражения, минер может воспользоваться специальным прицельным приспособлением в верхней части "монки".

"Черная вдова"

Нажимная противопехотная мина ПМН стоит на вооружении инженерно-саперных подразделений Российской армии с 1950 года, а также ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. "Черная вдова", как ее прозвали во время войны во Вьетнаме американские военные, является довольно мощной фугасной миной. Она не снаряжается поражающими элементами, повреждения цели наносит взрывчатое вещество — 200 граммов тротила. Небольшой вес изделия (550 граммов) позволяет подразделению саперов набрать этих мин с запасом и быстро превратить широкий участок местности в непроходимое "болото" для пехоты противника.

Детонация, как следует из названия, происходит при нажатии на крышку мины. Такой взрыв приводит к смерти либо к очень тяжелым ранениям. Эту мину можно было встретить в любой стране, затронутой вооруженным конфликтом во второй половине прошлого века. Именно ПМН лишила ноги одного из главарей чеченского бандподполья Шамиля Басаева, когда он с сообщниками в январе 2000 года прорывался из Грозного.

"Отек"

Противопехотную осколочную мину натяжного действия ПОМ-2 "Отек", как и ПФМ-1, устанавливают на местности способом дистанционного минирования. Особенность этого оружия — его самостоятельный "характер". После падения ПОМ-2 на грунт начинается процесс ее приведения в боевое положение, который длится около минуты. Сначала раскрываются замки шести подпружиненных лопастей, которые, откинувшись в стороны от корпуса, поднимают его в вертикальное положение. Затем из верхней части корпуса отстреливаются в разные стороны четыре грузика-якоря, вытягивающие за собой тонкие обрывные провода. С этого момента мина находится в боевом положении, и начинается отсчет времени боевой работы, который может составлять от 4 до 100 часов. По истечении этого времени боеприпас самоликвидируется.

© Public domain ПОМ-2 © Public domain ПОМ-2

Взрыв мины происходит при обрыве любого из четырех проводов. Радиус сплошного поражения — до 16 метров. ПОМ-2 обеспечивает круговое поражение целей. При этом снять ее невозможно — "Отек" является неизвлекаемым и необезвреживаемым.