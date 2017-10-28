Армейская авиация в Ростове: от боевых задач в Сирии до тушения пожаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Вертолетчики армейской авиации относятся к тем героям, о которых знают немногие. И это понятно: их основные задачи – боевые, а значит секретные. Однако сегодня вертолетная авиация применяется не только в военных целях, но и в других, не менее важных и опасных.

В том числе в тушении крупнейших пожаров, когда наземными силами уже не справиться, а если и справиться, то с гораздо большими потерями. В день армейской авиации России, который отмечается 28 октября, корреспондент РИА Новости побеседовала с несколькими такими героями — вертолетчиками одной из бригад 4 армии ВВС и ПВО, дислоцированной в Ростовской области.

Небо наше все

Так совпало, что все трое военных оказались потомственными пилотами. Их отцы так или иначе были связаны с авиацией, а мальчики, ровняясь на них, тоже решили связать свою жизнь с небом. "Я летал практически с пеленок – переезжали с места на место… потом отец стал брать с собой в полеты, а в десятом классе я уже летал на самолете", — вспоминает командир вертолетного звена майор Рудольф Курганов.

Поначалу полеты давали адреналин, от которого сложно отказаться, но с годами он проходит, однако интерес к работе остается, и без неба уже никуда.

"А летать не страшно?" В ответ – улыбки на лицах и отрицательное качание головами. А ведь ситуации бывают разные. "Да, всякое бывало. Было и такое, что… просто устал вертолет", — рассказывает командир другого вертолетного звена майор Виктор Дерун. Подробности раскрывать не положено, известно только, что чудом выжил.

© Фото : Юлия Насулина Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" © Фото : Юлия Насулина Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"

Универсальные солдаты

Задачи, которые выполняются сегодня армейской авиацией, не перечислить и на странице. К примеру, вертолеты Ми-28Н "Ночные охотники", базирующиеся на авиабазе под Ростовом, успешно выполняли боевые задачи в Сирии и в других военных конфликтах. Ми-8АМТШ задействовали в транспортировке грузов и людей, высадке десанта, перевозке руководящего состава, поисковых операциях и других чрезвычайных ситуациях.

"Лично я принимал участие в операции по примирению людей в Чеченской республике, в грузино-осетинском конфликте в Абхазии в 2008 году", — говорит Курганов.

Разноплановость задач, которые ставятся перед вертолетчиками, подкрепляется долгим и упорным обучением личного состава. Проходя определенные комплексы упражнений, увеличивая часы "налета", пилоты получают допуски к все более и более сложным задачам. Одна из таких – тушение пожаров.

Единый организм

Штурман звена — летчик капитан Сергей Старухин принимал участие в тушении крупного лесного пожара в Усть-Донецком районе области в конце августа этого года. Тогда огонь охватил около 5 тысяч гектаров и "задел" несколько жилых домов в близлежащих поселениях. К тушению привлекли авиацию.

"Мы с воздуха по радиосвязи передавали, где появляются новые очаги, и руководитель с земли координировал, кто и что тушит", — рассказал Старухин. Работу осложняло расположение населенного пункта в низине. Это надо было учитывать – снижаться после деревьев, сбрасывать воду, а потом вновь набирать высоту.

В таких условиях на первый план выступает мастерство летчика. "На подсознательном уровне он это чувствует. Летчик, командир экипажа и вертолет становятся единым организмом, и это очень важно, потому что нельзя полагаться только на приборы, они могут подвести", — пояснил он.

На пределе возможностей

Когда огонь практически удалось потушить, в историческом центре Ростова-на-Дону в жилом квартале вспыхнул другой, пожалуй, один из самых крупных пожаров последних лет. "Пожар на Театральном спуске был самый сложный. Там рядом порт с кранами, высокие дома поблизости, столбы и провода, которые надо было не зацепить", — рассказывает Курганов. Длина троса с водосливным устройством, которые прикреплены к вертолету, порядка 28 метров.

Еще было очень много дыма, высокая температура и сильный ветер, а как следствие — ограниченная видимость и риски. Двигателю вертолета для работы нужен кислород, а восходящие потоки пламени его просто "сжигают". И при всем этом тушить пожар нужно быстро, практически конвейером, иначе огонь не победить. "Мы забирали воду в Дону и сбрасывали на очаги. От забора и до забора у нас занимало 3 минуты. Всего было 35 сливов (по 2,5 тонны)", — рассказал Курганов.

Ковер из облаков

Чтобы справиться с такой нагрузкой, по его мнению, нужно всегда внимательно оценивать обстановку, специфику работы и хладнокровно принимать грамотные решения. "Когда тушишь пожар, всегда думаешь, что на месте погорельца мог оказаться ты, твои родные — и работаешь, и работаешь, и работаешь. Выкладываешься полностью, чтобы помочь", — отметил Курганов.

"Когда помогаешь людям, чувствуешь, что ты нужен, что делаешь что-то полезное в мирное время", — добавляет Дерун.

Награда за все усилия – спасенные жизни, дома и конечно сама возможность летать. "В жизни бывают мрачные дни, но, пробив серые облака, можно увидеть светлое, чистое небо и очень красивые облака, которые простилаются под тобой как ковер. Тогда ты летишь и забываешь, что когда-то небо казалось тебе мрачным, ты просто летишь…", — с мечтательной улыбкой заключает Старухин.