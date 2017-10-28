Западный военный округ получил в 2017 году более 30 беспилотников

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Более 30 беспилотных летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия типа "Орлан-10" и "Элерон-3" в рамках выполнения Гособоронзаказа поступили в этом году в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО), сообщил начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.

"Более 30 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Элерон-3" поступили в соединения и воинские части Западного военного округа… Интенсивность учебно-тренировочных полетов БЛА в 2017 учебном году достигла более 500 часов, что на 15% выше прошлогоднего показателя", — сказал Мугинов.

По его словам, повышение количества полетов связано с привлечением беспилотников практически на все мероприятия оперативной и боевой подготовки войск ЗВО в этом году. В частности, беспилотники применяются во время тактических учений различного уровня, боевых стрельб на этапе слаживания подразделений, а также на занятиях по вождению боевых машин.

Мугинов добавил, что беспилотники также использовались в ходе полевых выходов войск радиационной, химической и биологической защиты и подразделений войсковой разведки.

"Оснащение войск ЗВО комплексами с БЛА повышает их возможности по решению задач, в первую очередь, за счет сбора и доведения до пунктов управления необходимых данных в режиме реального времени", — заключил начальник пресс-службы ЗВО.