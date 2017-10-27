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Безопасность

Минобороны показало видео испытаний "ядерной триады"

18:0127.10.2017
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минобороны России показало кадры плановой тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
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На видео запечатлены запуск межконтинентальной ракеты "Тополь", взлет двух стратегических бомбардировщиков, а также ракетные старты из подводного положения. Учения проводились в темное время суток.

В мероприятии были задействованы ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, атомные подлодки Тихоокеанского и Северного флотов, а также боевые расчеты РВСН космодрома Плесецк.

При участии президента

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин лично принял участие в учениях и произвел запуск четырех баллистических ракет.

"Отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России", — уточнил он.

Реактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Песков также добавил, что испытания "ядерной триады" являются "регулярным процессом", никак не связаны с внешнеполитической обстановкой и проводятся в соответствии со всеми международными номами. "Даются все необходимые уведомления и так далее", — пояснил пресс-секретарь.

Все цели успешно поражены

В Минобороны заявили, что пуск межконтинентальной  баллистической ракеты "Тополь" производился по полигону Кура на Камчатке.

Две баллистические ракеты были запущены из Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область). Подлодка Северного флота осуществила пуск ракеты из Баренцева моря.

К выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Взлетев с аэродромов Украинка, Энгельс и Шайковка, они поразили крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Кура, Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) Ярс
© РИА Новости / Александр Вильф
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В Минобороны подчеркнули, что задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.

Синхронность и слаженность

Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik заявил, что подобные учения проводятся для проверки слаженности работы отдельных компонентов "ядерной триады".

"Как вы понимаете, в случае глобальной опасности три носителя ракетного оружия с ядерной начинкой (…) должны срабатывать синхронно, подчиняясь единому плану. Поэтому проведение подобных учений для Ракетных войск стратегического назначения, Военно-морского флота и стратегической авиации естественно — оценивается не только возможность запустить конкретную ракету конкретного типа, но и слаженность", — пояснил он.

Пылаев также назвал естественным присутствие Владимира Путина на плановых учениях. "Присутствие Верховного главнокомандующего на учениях такого уровня, где задействованы силы предельно разрушительного потенциала, тоже вполне естественно. Поскольку обязанностью принятия финального решения по применению этих сил наделен именно Верховный командующий", — рассказал эксперт.

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