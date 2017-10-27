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Безопасность

Песков прокомментировал испытание "ядерной триады

14:3427.10.2017
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкТренировка по управлению Стратегическими ядерными силами России. 27 октября 2017Тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами России. 27 октября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Испытание "ядерной триады" — это постоянный процесс, который проходит в строгом соответствии с международными правилами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Оно не связано с международными событиями и проводится регулярно и ритмично", — сказал он.

По его словам, учения не могут негативно влиять на международную обстановку или усиливать напряженность.

Лично Путин

Как рассказал пресс-секретарь президента, Владимир Путин накануне вечером принял личное участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
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"Отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС", — рассказал он.

Песков добавил, что Путин запустил четыре баллистические ракеты.

Ход учений и пораженные цели

В четверг в России прошла тренировка по управлению стратегическими ядерными силами.

С космодрома Плесецк боевой расчет РВСН произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" по полигону Кура.

Также атомная подводная лодка Тихоокеанского флота выпустила две баллистические ракеты из Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), а из Баренцева моря атомная подлодка Северного флота запустила баллистическую ракету по полигону Кура.

К выполнению задач привлекались также самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, они поразили крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

В Минобороны подчеркнули, что задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.

Россия может дать отпор

Как считает член общественного совета при Минобороны, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, тренировка по управлению стратегическими ядерными силами была предупреждением для НАТО и США о готовности дать немедленный ответ на любые возможные попытки военного давления на Россию.

Пуск ракеты Искандер-М
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
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По его словам, сейчас идет перевооружение стратегических ядерных сил. В РВСН серийно поступают твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс" шахтного и мобильного базирования, Северный и Тихоокеанский флоты получают новые стратегические подводные ракетоносцы класса "Борей" с морскими твердотопливными ракетными комплексами "Булава".

Он добавил, что авиационные компоненты ядерных сил получают новые крылатые ракеты как с обычным, так и с ядерным зарядом, способные поражать противника на расстоянии свыше 4500 км.

Кроме того, в России в настоящее время также реализуются две программы по созданию перспективных систем ракетно-ядерных вооружений. Это создание тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат" и создание боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин", оснащенного твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами.

"Россия при этом строго выполняет все положения российско-американского договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) по носителям и ядерным боеголовкам, и таким образом вносит свой вклад с мировую стратегическую стабильность", — заключил Коротченко.

"Ничего удивительного"

В Госдуме также прокомментировали участие Путина в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами.

Депутат Андрей Красов считает, что в участии Путина в таких мероприятиях "ничего удивительного нет".

"Путин, будучи не только президентом, но и верховным главнокомандующим, может осуществлять любые проверки вооруженных сил, в том числе лично присутствовать при испытании не только на учениях, но и при испытании образцов военной техники", — заявил Красов РИА Новости.

Проверка слаженности

Военный эксперт Александр Пылаев отметил, что для российских Вооруженных сил, где существует понятие "ядерной триады", это обычные учения.

Пуск ракет и вылет авиации: учения Минобороны по управлению ядерными силами
© Минобороны РФ
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"Как вы понимаете, в случае глобальной опасности три носителя ракетного оружия с ядерной начинкой — атомные ракетные подводные лодки, стратегические самолеты и баллистические ракеты — должны срабатывать синхронно, подчиняясь единому плану", — рассказал он.

По его словам, проведение подобных учений для РВСН, ВМФ и стратегической авиации оценивается не только как возможность запустить конкретную ракету конкретного типа, но и как проверка слаженности.

"Присутствие Верховного главнокомандующего на учениях такого уровня, где задействованы силы предельно разрушительного потенциала, тоже вполне естественно", — заключил Пылаев.

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