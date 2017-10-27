Эксперт объяснил, для чего Путин "тренирует" ядерные силы

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично участвует в тренировках стратегических ядерных сил потому, что за ним как Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России остается окончательное решение на их боевое применение, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
"Верховный главнокомандующий принял участие в тренировке потому, что за ним — окончательное решение в этой системе. Президент лично убедился в готовности стратегических ядерных сил к выполнению задач по предназначению. Система боевого управления отработала отлично, без сбоев. Все элементы СЯС РФ подтвердили свою полную боеготовность", — сказал Мураховский.
"Когда центр вступил в работу (НЦУО РФ заступил на боевое дежурство в декабре 2014 года), президент посетил этот сегмент центра лично и провел тренировку. Система боевого управления стратегическими ядерными силами многоконтурная и должна обеспечить доведение приказа на применение в любых условиях для компонентов СЯС, находящихся в любом районе мира".
По словам эксперта, в ходе проведенной в четверг тренировки СЯС РФ "все было продемонстрировано, плюс была проверена техническая готовность самих ядерных средств — баллистических и крылатых ракет и уровень подготовки экипажей".
В ходе проверки в темное время суток были выполнены пуски межконтинентальных баллистических ракет с Плесецка, из акватории Баренцева и Охотского морей. Боевые блоки ракет поразили все назначенные цели на полигонах на Камчатке, в Архангельской области, Республике Коми и Казахстане.