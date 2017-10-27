Эксперт объяснил, для чего Путин "тренирует" ядерные силы

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично участвует в тренировках стратегических ядерных сил потому, что за ним как Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России остается окончательное решение на их боевое применение, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Президент РФ, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в четверг принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами (СЯС), в ходе которой было отработано взаимодействие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, "Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет".

"Верховный главнокомандующий принял участие в тренировке потому, что за ним — окончательное решение в этой системе. Президент лично убедился в готовности стратегических ядерных сил к выполнению задач по предназначению. Система боевого управления отработала отлично, без сбоев. Все элементы СЯС РФ подтвердили свою полную боеготовность", — сказал Мураховский.

Он отметил, что с Путиным "постоянно два человека ходят с определенным техническим программным комплексом переносным (так называемый ядерный чемоданчик), где бы президент ни был; в составе Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ есть соответствующий элемент".

"Когда центр вступил в работу (НЦУО РФ заступил на боевое дежурство в декабре 2014 года), президент посетил этот сегмент центра лично и провел тренировку. Система боевого управления стратегическими ядерными силами многоконтурная и должна обеспечить доведение приказа на применение в любых условиях для компонентов СЯС, находящихся в любом районе мира".

По словам эксперта, в ходе проведенной в четверг тренировки СЯС РФ "все было продемонстрировано, плюс была проверена техническая готовность самих ядерных средств — баллистических и крылатых ракет и уровень подготовки экипажей".

Ранее Минобороны России сообщило о проверке управления стратегическими ядерными силами с пусками межконтинентальных ракет наземного, морского и воздушного базирования. В учениях были задействованы боевые расчеты РВСН на космодроме Плесецк, ракетные подводные крейсеры стратегического назначения СФ и ТОФ, самолеты-ракетоносцы дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

В ходе проверки в темное время суток были выполнены пуски межконтинентальных баллистических ракет с Плесецка, из акватории Баренцева и Охотского морей. Боевые блоки ракет поразили все назначенные цели на полигонах на Камчатке, в Архангельской области, Республике Коми и Казахстане.