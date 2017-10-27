Песков прокомментировал испытание "ядерной триады"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Испытания "ядерной триады" являются постоянным процессом и проходят в строгом соответствии с международными нормами и правилами, они никак не связаны с международными событиями, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в пятницу Минобороны РФ на своем сайте опубликовало видеоролик плановой тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами. Как заявил ранее Дмитрий Песков, в тренировке принял участие президент РФ Владимир Путин, произведя пуск четырех баллистических ракет.

"Испытание "ядерной триады" является постоянным, регулярным процессом. Оно не связано с международными событиями и проводится регулярно и ритмично", — сказал Песков.

Он пояснил, что испытания проводятся в соответствии со всеми международными нормами, и потому не могут негативно влиять на международную обстановку или усиливать напряженность.

"Нет, конечно (не влияют). Они осуществляются в строгом соответствии с международными нормами и правилами, даются все необходимые уведомления и так далее", — пояснил Песков.