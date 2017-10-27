Шойгу отметил важность российского присутствия в Мировом океане

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Расширение военно-морского присутствия России во всех стратегически важных районах Мирового океана приобретает особую значимость в условиях нестабильной военно-политической обстановки, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Вначале рассмотрим вопрос совершенствования морских сил общего назначения Северного флота. В апреле на заседании Военно-промышленной комиссии президент Российской Федерации определил приоритеты в развитии Военно-Морского Флота на ближайшие годы. Среди них — постоянное военно-морское присутствие России во всех стратегически важных районах Мирового океана", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что эту задачу флот решал и раньше. "Но в условиях нестабильной военно-политической обстановки она приобрела особую значимость", — отметил министр.

Он напомнил, что в связи с ситуацией в Сирии в восточной части Средиземного моря на постоянной основе действует российская военно-морская группировка, которая успешно решает боевые задачи по поддержке правительственных войск этой страны.