Минобороны опубликовало видео испытаний российской "ядерной триады"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минобороны РФ на своем сайте опубликовало видеоролик плановой тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами.

В учениях были задействованы самолеты-ракетоносцы Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, атомные подлодки Тихоокеанского и Северного флота, а также боевые расчеты РВСН космодрома Плесецк.

На видеоролике длительностью 58 секунд запечатлено выдвижение и подготовка к пуску межконтинентальной ракеты "Тополь", взлет двух стратегических бомбардировщиков, а также пуск морской баллистической ракеты с подлодки. Все пуски прошли в темное время суток.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в тренировке принял участие Владимир Путин, произведя пуск четырех баллистических ракет.